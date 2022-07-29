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发现最美铁路|实拍中老铁路元江双线特大桥

2022年07月29日15:10 | 来源：新华网
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盛夏的哀牢山树木葱郁，湍急的元江水从峡谷中流过。中老铁路元江双线特大桥横跨哀牢山的两座山峰，红色的钢铁桥身横亘在元江之上，将隔江相望的两座山峰连接起来，一段天堑变通途。

中老铁路元江双线特大桥位于云南省元江哈尼族彝族傣族自治县境内，大桥全长832.2米。新华网记者 侯强 摄

中老铁路元江双线特大桥位于云南省元江哈尼族彝族傣族自治县境内，大桥全长832.2米。新华网记者 侯强 摄

这座超级大桥是我国首次建造的大跨度上承式连续钢桁梁铁路桥，全长为832.2米，桥面到江面高度差237米，大桥最大跨度249米，最高的3号桥墩高达154米，是世界跨度最大的上承式连续钢桁梁铁路桥。

中老铁路元江双线特大桥位于云南省元江哈尼族彝族傣族自治县境内，大桥全长832.2米。新华网记者 侯强 摄

7月27日，由中央网信办网络社会工作局、中国国家铁路集团有限公司党组宣传部联合举办，中国铁路昆明局集团有限公司、中国互联网发展基金会承办的“发现最美铁路·占芭花开友谊路”网络宣传活动在中老铁路沿线正式启动。

(责编：贾文婷、高歌)

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