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新研究：不明原因儿童肝炎或与一种此前认为不致病的病毒有关

2022年07月29日15:05 | 来源：新华网
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　　新华社北京7月29日电（记者乔本孝）据英国科普杂志《新科学家》日前报道，两项由英国科研人员主导的新研究显示，最早由英国报告的不明原因儿童肝炎，可能与此前通常认为不致病的2型腺相关病毒有关。

　　2型腺相关病毒是一种常见病毒，容易感染儿童，此前一般认为不致病。它只有与腺病毒或疱疹病毒等其他病毒同时存在时才能自我复制。此前有研究认为，全球多国报告的不明原因儿童肝炎或与腺病毒感染有关。

　　由英国格拉斯哥大学团队主导的一项研究中，研究人员招募了9名患不明原因肝炎的儿童，以及另外58名儿童作为对照组。通过基因测序和核酸检测技术，研究人员在上述9名患儿血液样本里全部检测到2型腺相关病毒，在对照组样本中则全部没有。

　　此外，研究人员获取了9名患儿中4名的肝脏样本，均检测出2型腺相关病毒。研究人员认为，这代表不明原因儿童肝炎和2型腺相关病毒有关，后者可能是致病原因，也可能只是腺病毒感染的生物标志物，有待深入研究。

　　由英国伦敦大学学院团队主导的另一项研究得出类似的结论。参与研究的28名患儿中，有27名患儿血样中检测出2型腺相关病毒。对照组136名成员中，只有个别人检测出低水平的2型腺相关病毒。

　　这两项研究的论文均已发布在线上的预印本平台，等待同行评议。

　　英国4月初最先报告发现多例不明原因的儿童肝炎病例，目前医学界对该疾病的致病原因还没有确切结论。参与上述研究的科研人员认为，新冠病毒“极不可能”和不明原因儿童肝炎有关，后者可能已经存在很多年，只是因为病例数量较少而未能引起注意。

(责编：贾文婷、高歌)

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