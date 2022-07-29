新华社北京7月29日电 韩国政府28日发布调查结果，显示全国人口去年首次出现负增长，比前一年减少0.2%。

韩国统计厅的数据显示，截至2021年11月1日，韩国总人口为5173.8万，比前一年减少9.1万。这是韩国1949年开始这项统计以来首次人口负增长。

7月12日，人们在韩国首尔街头行走。新华社记者王益亮摄

据韩联社报道，韩国人口增长率1960年达到峰值，为3%，随后持续下降，1995年起降至1%以下。

数据显示，韩国去年65岁以上老龄人口比2020年增加5.1%，占总人口的16.8%，而2016年占比为13.3%。按照联合国相关标准，65岁以上人口超过14%就进入老龄社会，超过20%为超老龄社会。韩国《中央日报》说，韩国可能在4年内进入超老龄社会。

根据最新数据，韩国单人家庭数量快速增长，去年为717万户，比前一年增加7.9%，占全部家庭数量的33.4%，首次超过三分之一。两人家庭数量占比达到28.3%，比前一年增长3.6%。单人和两人家庭数量合计占比达到61.7%。（惠晓霜）

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