人民网曼谷7月28日电 （记者孙广勇）7月28日下午，中老“和平列车-2022”人道主义医学救援联合演习暨医疗服务活动结束仪式在老挝人民军总后勤部礼堂举行。老挝人民军国防部副部长翁坎少将向我军10名医疗队代表授予了“友谊奖章”，标志着中老“和平列车-2022”为期10天的活动圆满闭幕。

自7月19日我军“和平列车”医疗队进驻老挝以来，与老挝人民军卫勤分队密切协作配合，重点围绕联合指挥、联合伤员收治、联合传染病防控等10个课目组织了医学救援联合演习。期间，中国人民解放军还向老挝人民军捐赠了核酸检测设备和试剂、口罩等价值约60万元人民币的防疫防护物资。

26日，活动转入医疗服务阶段，我军军医专家组积极与老军103医院开展座谈交流、学术讲座和新冠肺炎疫情防控宣教，完成了约300人次的帮带。针对老挝军民的常见病、多发病相关情况，医疗队还安排呼吸内科、心血管内科、心血管外科、消化内科、内分泌科、骨科、耳鼻咽喉科、急诊科等科室专家，先后为老中铁路公司员工、老挝人民军官兵及家属等100余人提供义诊查体、健康咨询服务。活动现场，全体医疗队队员以精湛的医术、严谨的作风赢得了老挝军民的一致称赞。

中方指导协调组组长、中央军委后勤保障部卫生局大校副局长陈春明表示，这次活动是中老两军在卫勤领域的又一次深入合作和实践探索，通过与老挝人民军共同开展医疗救援联合演习和医疗服务活动，不仅提升了两军的联合应急救援能力，更全面深化了互信合作的友好情谊，对进一步打通卫勤交流新链路，搭建合作共赢新平台具有重要的里程碑意义。

结束仪式最后，老挝人民军总后勤部部长坎佩少将在致辞中对此次活动取得的圆满成功表示了祝贺。他说，中老双方参演官兵以积极的态度和高度的责任心百分百完成了此次任务，通过“和平列车”活动，中老两军不仅提升了卫勤力量专业能力，更进一步增进了双方的传统友好和全面合作关系。坎佩少将表示，他相信未来中老“和平列车”系列活动一定能在此次活动成功举办的基础上，开展规模更大、内容更广合作交流。

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