■ 贾平凡

今年是《南海各方行为宣言》签署20周年。作为中国与东盟国家在南海问题上签署的首份政治文件，《宣言》确立了各方处理南海问题的基本原则和共同规范。

20年来，虽然南海局势受到域外大国各种干扰，南海问题国际化和复杂化程度亦不断上升，但中国与东盟国家在《宣言》精神的引领下，努力管控争议、增进互信、推动合作，总体保持了南海的和平稳定，让地区国家受益匪浅，也充分诠释了什么是好邻居、好朋友、好伙伴。

面对世界之变、时代之变、历史之变，中国与东盟国家有必要进一步携手努力，将南海真正打造成和平之海、友谊之海、合作之海。《宣言》签署及落实的成功实践，带来了一系列重要启示，为实现这一目标提供了清晰的参照。

南海和平稳定是地区发展的重要前提。守好南海的和平底线至关重要。南海稳，则地区国家受益；南海乱，则地区国家遭殃。坚定不移维护《宣言》的宗旨原则、践行《宣言》的规范主张，是保持南海和平稳定的“定海神针”。

20年来，中国与东盟国家将分歧纳入《宣言》确定的协商与管控轨道，而将注意力集中在促进地区合作发展上。通过中国—东盟“10+1”等对话机制以及中国—东盟自贸协定、区域全面经济伙伴关系协定等合作平台，中国与东盟国家不断深化经贸合作关系、增进政治互信，极大地促进了地区国家的发展繁荣和人民福祉。中国自2009年起连续13年是东盟第一大贸易伙伴，东盟已连续两年成为中国第一大贸易伙伴。2021年，中国与东盟贸易额再创历史新高，达到8782亿美元，占中国对外贸易总额的14.5%。截至2021年底，中国与东盟累计双向投资总额约3000亿美元。

需要指出的是，当今世界进入新的动荡变革期，南海也并非风平浪静。个别域外大国为了维护自身霸权，一心要把南海搅弄成风急浪高的大国博弈场，不断向南海加大力量投入，频频进行军事挑衅，蓄意扩大矛盾、煽动对立，严重损害地区国家的正当权益和海上正常秩序，严重威胁地区国家的和平发展。

地区国家是妥善处理南海问题的真正主人。20年前，中国与东盟国家开启了南海问题对话合作之路。2014年，中国开创性地提出解决南海问题的“双轨思路”，即有关争议由直接当事国通过友好协商谈判寻求和平解决，而南海的和平与稳定由中国与东盟国家共同维护。20年来，《宣言》和“双轨思路”不仅有效管控了分歧，维护了南海的总体稳定，也为共同保护、开发、利用南海提供了良好的政治基础。

新的历史条件下，中国坚定支持地区国家将解决南海问题的主动权和主导权牢牢掌握在自己手中。为此，中国不但支持东盟在区域合作中的中心地位，也支持东盟求和平、谋发展、促合作的诉求，不断同东盟深化对话合作，共同应对地区和全球性挑战，为维护地区和平发展作出了重要贡献。

东亚模式是汇聚和维护共识的有效途径。《宣言》的制定和落实，一方面凝聚了协商一致、照顾各方舒适度等东亚文化的精华，体现了地区国家在南海问题上的最大公约数；另一方面遵循相互尊重、重诺守信的亚洲传统，拒绝零和思维，追求合作共赢。这是东亚模式的成功实践，也是《宣言》的宝贵价值和强大生命力。

中国和东盟地缘相近、人文相通、优势互补。作为南海问题当事国和负责任大国，中国始终秉持亲诚惠容的周边外交理念，同东盟国家一道，做海洋和平的维护者、海洋秩序的建设者、海洋合作的推动者、海洋发展的贡献者。中国主张，地区国家应加快打造《宣言》的加强版和升级版，早日达成有效、富有实质内容、符合包括《联合国海洋法公约》在内的国际法的“准则”，为管控分歧、推进合作提供更加强有力的制度保障。

南海是地区国家的共同财富，不仅要守护好，也要开发利用好。只要中国和东盟国家保持对话合作的积极势头，以沟通增互信，以协商促安全，不断完善双多边涉海对话机制，定能走出一条兼顾各方诉求、包容各方利益的南海治理之路，也定能实现南海的长治久安。

（作者为本报评论员）

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