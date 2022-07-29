本报记者 俞懿春 邹 松 郑 彬 毕梦瀛

随着数字经济快速发展与数字金融服务需求不断增加，全球货币金融体系迈入数字化变革时代，许多经济体央行数字货币研发按下快进键。美国智库大西洋理事会近日发布的全球央行数字货币发展研究报告显示，目前有105个国家和地区正在探索研究央行数字货币，其中约50个国家和地区已经进入到开发、试点、发行等高级阶段。

加快研发试点

近几年来，各经济体央行纷纷加强数字货币研发与试点。国际清算银行今年5月发布的最新一轮央行数字货币调查显示，在参与调查的81家中央银行中，有90%的央行正在进行数字货币的相关研究，有62%的央行正在进行相关实验或概念验证。

在北京冬奥会期间，数字人民币试点覆盖40多万个场景，成为国际盛会上的一大亮点。俄罗斯普列汉诺夫经济大学金融市场教研室主任康斯坦丁·奥尔多夫表示，通过在北京冬奥会期间的测试，数字人民币的功能将更加齐全、性能更加完善，并成为世界范围内拥有广阔前景的数字货币。根据中国人民银行的数据，截至今年5月31日，15个省份的试点地区通过数字人民币累计交易笔数约2.64亿笔，金额约830亿元，支持数字人民币支付的商户门店数量达456.7万个。

在加勒比地区，2020年10月，巴哈马在全球第一个推出央行数字货币。去年3月，东加勒比央行推出数字货币“DCash”，东加勒比货币联盟成为全球首个使用央行数字货币的货币联盟。日前，牙买加也通过立法授权其央行发行数字货币。

在非洲，尼日利亚于去年10月正式推出数字货币“e奈拉”。尼日利亚央行行长戈德温·埃梅菲莱说，政府推出数字货币是为了在新形势下补充和加强本国的支付生态和金融架构，维护支付系统的完整性和稳定性。与此同时，南非数字货币正处于测试阶段，突尼斯、摩洛哥、加纳、肯尼亚等国也已开始研究制定央行数字货币的监管政策和实施战略。

在欧洲，国际清算银行与瑞士、法国央行去年12月共同宣布完成一项测试项目，证实央行数字货币可以有效地用于金融机构之间的国际结算。2021年7月，欧洲央行启动数字欧元项目并展开为期两年的相关调查研究，旨在解决数字欧元设计和发行等关键问题。欧洲央行执行委员会委员帕内塔日前表示，数字欧元的正式开发可能会从明年底开始，大约需要3年时间完成。比利时布鲁塞尔自由大学教授特里斯坦·迪索克斯认为，数字欧元的发展将有助于欧元区应对数字化转型的挑战，确保欧元区更好地适应外部金融环境变化，并在全球电子支付领域抢占领先地位。

发展前景看好

管理咨询公司麦肯锡去年发布的一份报告显示，央行数字货币的宏观益处主要体现在四大维度，即降低提供现金的成本、提升金融活动的包容性、降低私营部门数字货币的危险、强化货币政策的传导。分析普遍认为，央行数字货币具有众多优势，将为全球货币金融体系注入新活力。

欧洲数字货币问题专家莎拉·艾伦表示，通过发行数字货币，央行可以建立更高效、兼容的金融市场，并使货币政策传导更加精准。央行数字货币所具有的透明性等特点，也将使政策制定者获得更为宏观的全球经济视角。欧洲数字金融领域专家伊戈尔·帕基奇认为，数字货币有助于增强金融的包容性和普惠性。“民众可以更便捷地接收、存储或交易数字货币。对于传统金融基础设施建设欠发达的地区来说，央行数字货币的意义更加凸显。它还有助于大幅提高支付效率，特别是跨境支付。”

塞内加尔经济学家萨姆巴分析指出，互联网和智能手机的普及，已使越来越多非洲国家政府和民众意识到普惠金融跨越式发展的可能，东非、西非以及南部非洲多地的移动支付手段已相对成熟。肯尼亚央行表示，引入央行数字货币主要是为了降低成本、提升互联互通和加强跨境支付。

哥伦比亚经济学家阿方索十分看好拉美地区央行数字货币的发展前景，“跨境数字支付的发展有助于带动拉美地区经济复苏和增长，尤其在发生自然灾害时，数字基础设施优势凸显，可以增强支付方式的韧性。”

充分激发潜能

“数字货币将极大促进国际货币格局的现代化。”普华永道在一份报告中说，随着数字货币在支付和金融基础设施中的整合发展，它们将为企业和金融机构的进一步数字化创造众多机会。

迪索克斯认为，在未来数字化经济环境中，资本流动需要在银行、企业、个人及机器间实现无缝衔接，央行数字货币将使未来资金流动与服务实现同步，因此货币数字化是未来的发展趋势。

对于非洲国家央行数字货币的发展方向，萨姆巴表示，非洲多国政府已看到数字货币在节约交易成本、增加税收以及打击腐败等方面的技术优势，目前要做的就是将数字货币“法定化”，即以国家央行发行的形式归拢数字货币“铸币权”，尽可能避免一些私营加密货币规模过大给本国经济带来不稳定性。

国际信用评级机构惠誉在一份报告中指出，拉美地区金融市场发展有一个明确的议程，即加快向金融服务不足和没有银行账户的人群提供金融服务。例如，巴哈马央行在发行数字货币时，就明确表示其目标是提高支付效率和安全性，降低金融服务成本，加强金融服务包容性，以及对洗钱、伪造货币和其他现金欺诈行为进行管控。

世界经济论坛指出，为了充分激发数字货币潜能，支付技术的进步需要和贸易的数字化齐头并进。巴哈马央行行长约翰·罗尔表示，巴哈马将与其他拉美国家在数字货币方面分享经验、相互学习。“该区域的数字货币发展前景令人期待，潜在的技术合作或会诞生新的区域支付平台，进而促进区域内经贸发展。”

《 人民日报 》（ 2022年07月29日 17 版）

(责编：袁勃、牛镛)