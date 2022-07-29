本报北京7月28日电 （记者王骁波、李强）7月28日，中共中央对外联络部以视频方式举办中国共产党与世界马克思主义政党论坛。中共中央总书记、国家主席习近平向论坛致贺信。越南共产党中央总书记阮富仲，古巴共产党中央第一书记、国家主席迪亚斯—卡内尔等多国政党领导人向论坛致贺。老挝人民革命党中央政治局委员、国家副主席巴妮出席。来自70多个国家100多个马克思主义政党、左翼政党和政治组织的代表300多人线上参会。

中联部部长刘建超表示，中国共产党的历史是一部不断推进马克思主义中国化时代化的历史。习近平新时代中国特色社会主义思想是当代中国马克思主义、二十一世纪马克思主义，引领中国党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革。中国共产党愿同各国马克思主义政党一道，不断丰富和发展马克思主义，用真理的光芒照亮人类前行之路。

与会各国政党领导人高度评价习近平新时代中国特色社会主义思想引领中国取得的举世瞩目发展成就。

《 人民日报 》（ 2022年07月29日 04 版）

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