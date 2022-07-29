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王毅谈访问乌兹别克斯坦期间中乌达成的共识

2022年07月29日05:05 | 来源：新华网
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　　新华社塔什干7月28日电（记者蔡国栋）当地时间2022年7月28日，国务委员兼外长王毅在应邀访问乌兹别克斯坦期间接受了记者采访。

　　王毅表示，此次访乌期间，双方就推动中乌关系迈上新台阶、确定新目标、开辟新前景进行深入沟通，达成一系列共识：

　　双方将以中乌建交30周年为新的起点，朝着构建中乌命运共同体的愿景和目标作出共同努力，为中乌全面战略伙伴关系注入新的强劲动力。

　　双方就推进全球发展倡议和全球安全倡议进行了讨论，乌方表示愿支持和参与这两个重要倡议。

　　双方高度评价两国贸易往来逆势增长，对合作前景充满信心，商定尽快实现100亿美元的年贸易额并提出新的目标，决定将共同落实好经贸投资合作五年规划，并制定下阶段优先合作项目清单。

　　双方都认为推进中吉乌铁路建设的时机已渐成熟，愿加快推进项目的可行性研究。

　　双方将深化减贫扶贫合作，在政府间合作委员会框架下设立减贫分委会推进具体合作。

　　双方将加强医疗卫生合作，扩大疫苗联合生产，助力乌打造地区疫苗生产研发中心。中方将继续为乌人民办好事、办实事，在乌开展“健康快车国际光明行”，再为乌500名白内障患者免费做复明手术，并在乌设立防盲合作中心。

(责编：袁勃、牛镛)

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