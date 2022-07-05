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赵立坚：美国系统性、普遍性种族歧视愈演愈烈

2022年07月05日22:03 | 来源：新华网
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　　就近日美国一名非洲裔青年身中60多枪被警察击毙一事，外交部发言人赵立坚7月5日表示，美国“白人至上”“种族替代论”甚嚣尘上，系统性、普遍性的种族歧视愈演愈烈。

　　据报道，美国俄亥俄州阿克伦市警察于6月27日凌晨进行例行车辆检查时发现涉嫌交通违规的非洲裔青年杰兰·沃克，据称沃克车里传出枪声。7月3日公布的执法记录仪视频显示，沃克下车逃跑，数名警察进行追捕随后开枪。据尸检报告，沃克被射中超过60枪。

　　赵立坚5日在例行记者会上回答有关提问时说，美国警察针对少数族裔暴力执法已经屡见不鲜。据统计，2020年至今美国警察执法致死人数达2563人，其中非洲裔死亡人数达565人，占比超过22%。仅今年以来，就有49名非洲裔被美国警察开枪打死。

　　他说，从昔日罪恶的奴隶贸易、驱赶屠杀印第安人，到今天非洲裔等少数族裔的恶劣处境和悲惨遭遇，美国“白人至上”“种族替代论”甚嚣尘上，系统性、普遍性的种族歧视愈演愈烈。

　　赵立坚表示，不分种族、性别、语言或宗教，全人类享有人权和基本自由，是《联合国宪章》第一条开宗明义的精神。联合国秘书长古特雷斯在今年消除种族歧视国际日纪念大会上指出，种族主义是威胁民主、稳定与和平价值观的“黑暗力量”。作为联合国《消除一切形式种族歧视国际公约》缔约国，美国一直未能采取有效措施改变系统性种族歧视，严重违反公约义务。

　　“试问，美国政府还需要多少‘弗洛伊德’和‘杰兰·沃克’之死，才能真正反思反省，并采取切实行动，丢掉傲慢与偏见，努力实现公平与正义？”赵立坚说。（记者孙楠）

(责编：白宇、赵欣悦)

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