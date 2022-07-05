中新网北京7月5日电 (马帅莎)“全球发展倡议—媒体责任与行动导向”智库媒体高端论坛4日晚在北京举行。多位中外专家表示，中国提出全球发展倡议恰逢其时，作为一个以行动为导向的倡议，其鼓励各国加强合作推进共同发展，寻找适合自己的发展道路，也使人们更加关注南南合作。

中外专家在会上围绕“全球发展倡议的内涵与影响力”和“全球发展倡议中，媒体担当的作用”两个议题在线上线下展开讨论。

清华大学苏世民书院院长薛澜在参会时指出，2015年以来，许多国家推出各种行动倡议，而难题在于如何确定各目标的优先次序，同时，发展举措往往被许多事情分散注意力，如地缘政治冲突和新冠疫情等。现在最重要的是加速行动步伐，共同努力，推动联合国2030年可持续发展议程落实。

北京大学国家发展研究院院长姚洋表示，过去几年，世界经历了新冠疫情大流行和地缘政治冲突，全球发展目标似乎在这个过程中丢失了。中国提出全球发展倡议可以说是恰逢其时，该倡议使人们更加关注南南合作。广大发展中国家可以交流经验，交流技术，并瞄准一个共同的目标。

阿尔巴尼亚全球化研究院执行主任马尔塞拉·穆萨贝说，全球发展倡议是一个以行动为导向的倡议。作为一张发展蓝图，全球发展倡议将鼓励不同国家加强合作，包括推进南南合作以实现共同发展，不让个别国家掉队。

谈及如何推进共同发展，薛澜认为，科技可以在发展中国家转化成实际经济利益，政府应发挥更大的作用，注重教育，鼓励创新，将市场中涌现的技术更好地推广到应用中，缩小数字鸿沟。

姚洋称，他常对外国留学生说，中国是一面“镜子”，要从中国的发展过程和经验中找到适合自己国家的路线。

中国社科院国家全球战略智库国际政治研究部主任赵海说，倡导推进互鉴是全球发展倡议的智慧之处，每个国家都有自己独特的人文特色和历史，可以从彼此的经历中获取经验，找到适合自身的发展路线。

关于媒体在全球发展倡议中的作用，巴西247网站主编雷昂纳多·阿托什表示，当今世界面临的一个重要挑战是如何改善国家间的沟通，进而增进理解。西方国家的新闻机构有时对金砖国家持有偏见，应该加强金砖国家的媒体合作，报道新闻中不常被西方媒体关注的“另一面”。

赵海还指出，对自媒体的管理十分重要，要避免流量和算法导致偏听偏信的情况，让新闻报道更加平衡，更具知识性和教育性。(完)

(责编：贾文婷、杨牧)