【环球网报道 记者 王艺璇】“一项新的研究表明，穿越美墨边境是世界上‘最致命’的陆上移民路线。”美国福克斯新闻网5日报道称，国际移民组织(IOM)一项研究显示，2021年美洲有至少1238名移民死亡，其中至少有728名移民死亡事件发生在美墨边境。

“去年（2021年），美墨边境的死亡人数显著高于过去的任何一年，甚至比新冠疫情之前还要高。”国际移民组织该研究报告的作者埃德温·维亚尔斯说，由于数据收集面临各种挑战，相关数字或低于实际情况。

“我们不能忘记，每一个（死亡）数字都是一个有家庭的人，他们的家人可能永远不知道他们发生了什么事。”维亚尔斯说。

6月27日，在美国得克萨斯州的圣安东尼奥市，一辆大货车被遗弃，里面有53名移民被闷死，男性40名，女性13名。该事件发生后，移民过境面临的危险受到了广泛关注。福克斯新闻网称，近一年，美国边境巡逻人员遇到创纪录的试图越过美南部边境的移民，今年6月有239416人，5月为235478人。

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