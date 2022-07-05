海外网7月5日电 美国有线电视新闻网4日刊发题为《今年7月4日，美国民众因立场而陷入分裂》的文章称，在美国独立246周年之际，党派纷争渗透到每个人的生活中，以至于美国民众立场分歧巨大，未来几年或将招致更多的全国性混乱。

文章称，独立日庆祝活动表象下存在政治分裂的乱象，美国当前正在为自己的政治制度苦苦挣扎。国会骚乱案件调查披露出的细节、联邦最高法院的系列判决，都表明“美国最好的日子即将到来”的陈词滥调已变得越来越令人难以相信。美联社的一项民调显示，85%的美国成年人认为他们的国家正走在错误道路上。

同时，经济压力加剧了社会紧张局势。通胀飙升，但美国政府似乎没有想法，只一味地向市场注入数亿美元的支出，可能使局势更加恶化。媒体每个星期一都会对周末大规模枪击事件进行统计，枪支犯罪让人回忆起更加暴力的历史时期。许多保守派领导的州对投票的一连串限制以及拒绝更新投票权立法，让人回想起种族压制的时代。

文章直言，当前的美国已是“一个严重分裂的国家”。几乎每一天，都有一场争论或政治斗争，凸显不同区域、不同理念和不同党派之间的对抗。许多政客为了政治利益而强调分歧，这只会增加在全国蔓延的愤怒感。对立的每一方都将对方视为生存威胁，近段时间堕胎支持者和反对者之间的斗争尤其证明了这种分裂。（海外网 侯兴川）

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