新华社华盛顿7月4日电 今年7月4日是美国第246个独立日，即美国国庆日。近期，包括警察乱枪射杀非洲裔男子在内的多个事件使独立日笼罩在政治极化、社会分裂的阴影下。

美国经济：通胀加剧 面临衰退风险

因严重的供应链瓶颈和劳动力短缺，一些城市不得不推迟甚至取消作为节日传统的烟花表演。与此同时，不少美国民众因油价高、机票贵，也一改往年趁独立日假期外出旅游的习惯。

这是当前美国经济问题的一个缩影。

一方面，美国深陷40年来最严重的通货膨胀，消费者价格指数同比涨幅已连续8个月高于6%。另一方面，白宫和美联储先是误判形势、应对迟缓，为此广受批评，美联储近期又连续加速加息应对通胀，加剧经济困难。有经济学家判断，美国经济将“不可避免”在未来12至18个月内陷入衰退。

国家分裂：政治极化 社会撕裂

独立日前一天，一名男子在白宫门前静坐，自称是一年多前国会山骚乱的示威者，控诉执法人员使用催泪弹等手段并在调查中撒谎。与此同时，几名年轻女子在美国联邦最高法院门前举起标语牌，抗议最高法院关于堕胎权的最新裁决。不难想见，两拨抗议者分属不同阵营，政见泾渭分明。

这充分体现美国政治极化和社会撕裂，而长期激烈的党争无疑在其中起到推波助澜的作用。

美国国会众议院国会山骚乱调查委员会近期一连举行6场公开听证会并全程直播。国会民主、共和两党对此展开激烈政治交锋。毫不意外的是，双方阵营及支持者对调查结果和证人证词的解读大相径庭。正如美国民调专家惠特·艾尔斯所言，很多人都是透过“政治滤镜”来看待听证会，对国会山骚乱的认知恐怕更趋两极化。

政治极化与社会撕裂同样体现在美国最高法院近期引发的轩然大波之中。最高法院针对控枪、堕胎权的裁决接连在全美范围内引发广泛争议，暴露民意分歧。美国《政治杂志》评论说，最高法院的裁决将把社会撕裂成红、蓝“两个美国”。据报道，独立日假期过后，华盛顿又将迎来大批抗议者。

美式痼疾：种族歧视 治理失能

美国俄亥俄州阿克伦市日前宣布取消独立日庆祝活动。3日，大批当地民众参加示威活动，抗议警察一周前乱枪射杀非洲裔男子杰兰·沃克。

据警方通报和公开的执法记录仪视频，警察在例行车辆检查时遇到涉嫌交通违规的沃克，据称沃克车里传出枪声，沃克下车逃跑，数名警察追捕他并随后开枪。尸检报告显示沃克身中超过60枪。沃克家人代理律师说，沃克逃跑时并没带武器。

这一事件再次成为美国种族歧视的经典案例。

美国全国有色人种协进会主席德里克·约翰逊呼吁为沃克伸张正义。根深蒂固的社会现象凸显美国制度失灵、治理失能。美联社与芝加哥大学全国民意研究中心联合创办的公共事务研究中心的一项民调显示，85%美国民众认为国家正走在错误的道路上。（记者：孙丁、熊茂伶、刘杰、胡友松；报道员：肖潇；剪辑：淡然；编辑：孙浩、张代蕾）

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(责编：贾文婷、杨牧)