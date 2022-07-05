6月以来，法国、德国、比利时相继出现罢工潮，英国铁路更是遭遇30年来最大规模的罢工。欧洲经济到底怎么了？中国国际问题研究院欧洲所所长崔洪建认为，美国拱火俄乌冲突，推动对俄制裁，能源价格上涨导致欧洲经济陷入滞涨，走向经济复苏更加艰难。

新华网特邀中国国际问题研究院欧洲所所长崔洪建为您解读！

新华网：欧洲经济出了什么问题？原因是什么？

崔洪建：最近一段时期欧美国家的经济受到了很大打击。一方面是高通胀，也就是物价水平持续上升，另一方面是消费严重不足，开工出现下降。这种情况的出现，既有相当长一段时间以来欧洲国家的经济结构问题，比如说劳动力市场活力不足和社会福利支出过高等等；同时，短期内俄乌冲突从需求和供给两端对欧洲经济产生了冲击。

在供给端，由于西方对俄罗斯搞能源制裁，所以导致了现在欧洲能源缺口越来越大，能源成本的上升速度很快。在需求端，由于物价上涨，能源又集中挤占了很多其他领域的资金支出，所以现在欧洲民众对于消费有越来越多的不确定和不安全感，大家不敢花钱。这些就导致目前的欧洲经济陷入了一个非常大的困境。

新华网：俄乌冲突持续不断，美西方对俄挥舞制裁大棒，这对欧洲经济产生什么影响？

崔洪建：从俄乌冲突爆发以来，美国一直在试图带欧洲的节奏，除了对乌克兰提供支援之外，另外一个重点是带动欧洲国家对俄罗斯展开多轮制裁。随着制裁不断升级，和俄罗斯之间能源、贸易依赖度较低的美国所受到的损害也相应比较低，但是欧洲国家在产业和能源方面已经和俄罗斯形成了非常紧密的相互依赖的关系。美国其实并没有考虑所谓盟友的损失，而且还变本加厉地持续推动对俄罗斯的制裁。

从欧盟对俄罗斯第五轮制裁之后，制裁的效果并不明显，还起了反作用。欧盟现在也开始清醒地认识到，一味地跟着美国不断推高对俄罗斯的制裁，带来的更多损失作用在欧盟自身。欧洲不仅出现了对俄制裁的疲劳症，对俄乌冲突的疲劳症，同时也产生了越来越多的对于盲目跟进美国政策的不满。

如果美国还要继续加紧对俄罗斯的制裁和施压的话，我想美欧所谓的盟友体系之间的矛盾会越来越大。因为双方的利益出发点，尤其是外交安全的目标，在根子上就有很大的分歧和矛盾。

新华网：欧洲如何克服当前困难，实现经济复苏？

崔洪建：欧洲如果真的希望经济能够持续复苏，可能还是需要更好地去推进国际合作。说到国际合作，现在对欧洲来说，最好的选择毫无疑问是新兴经济体，是包括中国在内的更广大的市场。

欧美之间的经济依赖度非常高，双方在贸易、产业、投资方面，合作都很紧密。这样一来也就导致了一种恶性循环，通货膨胀，经济停滞这些问题会在欧美经济体之间来回地传染，反而会让欧洲的经济面临更大的困境。

但是新兴经济体到目前为止还是保持了一个相对良好的增长态势。中欧双方不仅要共同地劝和促谈，帮助俄乌冲突双方回到和平解决争端的方向上来，同时还要进一步加强供应链、产业链安全方面的务实合作，不仅在传统领域继续巩固，同时能够向绿色转型、高科技等领域进一步扩散。我觉得只有这样，欧洲才能够既改革自身，又通过和中国及其他的真正伙伴合作来走出目前的经济困境。

策划：刘加文

执行策划：杨定都 徐倩

统筹：毕秋兰 刘小军

脚本：吴轶楠 薛笔犁

特约嘉宾: 中国国际问题研究院欧洲所所长 崔洪建

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(责编：贾文婷、杨牧)