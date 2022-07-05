新华社悉尼7月5日电（记者郝亚琳）澳大利亚储备银行（央行）5日宣布，将基准利率上调50个基点至1.35%，同时上调外汇结算余额利率50个基点至1.25%。这是澳央行今年以来第三次加息。

央行行长菲利普·洛在当天发布的月度货币政策声明中表示，连续加息的主要原因是应对通货膨胀。他表示，澳大利亚通胀走高主要受国际因素影响，特别是现阶段全球通胀正处于高位，新冠疫情导致的供应链问题、地缘冲突等因素都进一步加剧高通胀。另外，澳大利亚国内需求强劲、劳动力市场紧张以及部分行业产能受限也带来通胀上行压力。

澳大利亚统计局此前公布的数据显示，今年第一季度消费者价格指数（CPI）环比上涨2.1%；在截至今年第一季度的12个月里，CPI上涨5.1%。澳大利亚央行预计，该国通胀率将在今年晚些时候达到峰值，并在明年降至2%至3%。

对于外界普遍担心加息会增加购房成本、加重高通胀给家庭支出带来的压力，洛表示，家庭支出数据近期呈现积极态势，储蓄率高于疫情前也在一定程度上缓冲了家庭财务压力。

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