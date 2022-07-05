新华社温得和克7月4日电 通讯：撑起贫困孩子梦想的纳比米亚艺术培训中心

新华社记者陈诚

距纳米比亚首都温得和克市中心约20公里的哈瓦那非正式定居点里，44号浅蓝色铁皮房与周边建筑别无二致，只是外墙上黑色的“艺术培训中心”和大门上的“艺术之地”几个字格外显眼。在这里，一位在中国学习过的纳米比亚老师带领着数十名来自贫民窟的孩子追逐着他们的艺术梦想。

传统民族舞蹈课上，十多名6至12岁的孩子，脸上涂着红色粉末，身穿传统服饰，在志愿者老师带领下学习传统舞蹈动作。在鼓点节奏的带动下，孩子们尽情释放着身体里蕴藏的潜力。从课堂传出的鼓声吸引来不少邻居，大家也跟着鼓点跳了起来。

“2018年，我创建了这所艺术培训中心，为社区居民提供表演和视觉艺术培训，目的不仅是培养人才，也希望避免孩子们被推到街头从事与年龄不符的活动。”培训中心创始人弗兰斯·南宾加告诉新华社记者。

32岁的弗兰斯出生在纳米比亚北部的一个小山村，从小沉迷于绘画，贫穷的家庭条件并没有阻碍他的兴趣爱好，买不起画具就自己制作：树枝是画笔，地面和墙壁是画布，有时整个作业本都被涂花……尽管没少挨大人批评，但当一名画家的梦想却从小在他心里扎了根。

经过不懈努力，2012年，弗兰斯终于获得纳米比亚艺术学院视觉艺术专业的文凭。2013年，弗兰斯和来自南非、乍得、布隆迪和利比里亚的其他5名青年艺术家来到中国杭州，参加了为期6个月的学习交流活动。此行他收获颇丰，“提高了绘画技巧，学会了不同材料的选取运用，还参观了学校、工厂和博物馆，感受到中国孩子对艺术的渴望和痴迷”。

这次中国行带给弗兰斯很大触动，对他回国之后创业起到推动作用。“我想帮助当地有天赋的孩子实现他们的艺术梦，就像我小时候一样。”弗兰斯说。

弗兰斯的艺术培训中心开设了绘画、舞蹈、音乐、手工等课程，孩子们在这里学会将天马行空的想象力用不同的艺术形式呈现出来。此外，培训中心还为青年提供了就业和学习机会。“我们与其他艺术机构和学校合作，为那些希望继续深造的人创造条件，让他们有资格进入艺术学院。”弗兰斯说。

“艺术让我有了梦想。我希望能走得更远，去中国或欧洲国家学习，向所有人展示我的作品。”8岁的托比亚斯告诉记者。

购买绘画工具、水电费等是一笔不菲的开支，弗兰斯主要靠出售自己的作品维持生计和培训中心运营，每个月生活捉襟见肘。尽管困难重重，他仍计划扩大培训中心面积以容纳更多的孩子。“我对未来很乐观，希望通过扩大规模培养更多人，让他们实现自己的梦想。”

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