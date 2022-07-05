新华社北京7月5日电 德国监管机构联邦网络局局长克劳斯·穆勒4日说，如果德国失去俄罗斯的天然气供应，且今年冬季不遭遇异常寒冷，德国现有天然气储备届时可维持一到两个月。

穆勒接受德国丰克媒体集团采访时作上述表态。

这是5月25日拍摄的德国柏林勃兰登堡门。新华社记者任鹏飞摄

穆勒先前在社交媒体发文，称“北溪-1”天然气管道将于7月关闭接受年度例行维护，这意味着俄罗斯供气将暂停。

依据德国经济和气候保护部本月1日发布的数据，德国天然气库存约为其储气能力的61%。

自乌克兰危机爆发以来，欧洲联盟对俄实施六轮制裁，均未涉及俄天然气。欧盟理事会上月27日批准一项规定，要求成员国天然气库存今冬前至少达到其储气能力的80%，并在下个冬季前达到90%，且成员国之间可共享天然气。

2011年建成的“北溪-1”天然气管道东起俄罗斯维堡，经由波罗的海海底通往德国，是俄罗斯向欧洲输气的主要管道，近年来处于超负荷运转状态。6月中旬，俄罗斯天然气工业股份公司（俄气）说，因德国西门子公司未及时向俄方交付送修的气体压缩机组等原因，俄气被迫减少“北溪-1”天然气管道输气量。按西门子方面说法，受加拿大对俄制裁影响，西门子无法把设备交还俄气。德国经济和气候保护部一名发言人4日说，德方正就西门子设备在加拿大的相关情况与加拿大和欧盟委员会磋商。

另外，德国经济和气候保护部发言人还表示，“北溪-2”输气项目被暂停后仍留存在管道内的天然气不能使用，因为这一管道未能获得认证。

“北溪-2”是一条从俄罗斯绕过乌克兰、经波罗的海直达德国的天然气管道，从评估到铺设完成耗时超过10年，共耗资110亿美元，由俄罗斯、德国、法国、荷兰、奥地利等国企业共同出资。受俄乌局势变化影响，德国总理奥拉夫·朔尔茨2月22日宣布暂停“北溪-2”天然气管道项目认证程序。（陈立希）

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