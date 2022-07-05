王海洲 胡冠

原标题：中国汽车品牌“坦克”首次亮相沙特阿拉伯

新华社利雅得7月4日电（记者王海洲 胡冠）长城汽车公司3日在沙特阿拉伯首都利雅得举行发布会，宣布“坦克300”越野版车型在沙特上市，并展示“坦克500”商务版车型。这是“坦克”品牌首次进入海外市场。

7月3日，长城汽车中东产品总监高塔姆在沙特阿拉伯首都利雅得的发布会上介绍“坦克300”车型。新华社记者 王海洲 摄

在发布会现场，宣传片向沙特用户介绍“坦克”品牌诞生历程，亮相车型吸引不少沙特汽车爱好者直播拍摄，通过社交媒体平台向沙特公众宣介。

7月3日，在沙特阿拉伯首都利雅得的发布会上，人们体验、拍摄“坦克”品牌汽车。新华社记者 王海洲 摄

长城汽车中东有限公司总经理许焕之在发布会上表示，“坦克”品牌是长城汽车品类创新的代表作之一。公司将以中东为起点，陆续拓展澳大利亚、俄罗斯、东盟等市场。

长城汽车中东产品总监高塔姆介绍说，“坦克300”车型将弥补中东市场用户多元需求的空缺。

7月3日，一名男子在沙特阿拉伯首都利雅得的发布会上拍摄。新华社记者 王海洲 摄

市场数据显示，长城汽车2018年至2021年在沙特市场的复合增长率达到204%，在沙汽车销量位列中国品牌前列，长城SUV、皮卡车型市场份额超过5%。

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