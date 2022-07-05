人民网曼谷7月5日电 （记者孙广勇）7月3日，第21届“汉语桥”世界大学生中文比赛泰国赛区决赛成功举办。中国驻泰国大使馆大使韩志强、泰国高等教育与科研创新部高等教育委员会秘书长桑攀·叻缇德等受邀出席并致辞。经过激烈角逐，来自易三仓大学的王金燕夺得泰国赛区决赛总冠军，并获得代表泰国参加全球总决赛资格。

“汉语桥”作为全球最有影响力的中文赛事，被誉为中文“奥林匹克”竞赛，已成为国际人文交流的重要品牌。本次比赛由中国驻泰国大使馆、泰国高等教育与科研创新部和中外语言交流合作中心联合主办，泰国高等教育与科研创新部次长办和中外语言交流合作中心-曼谷中心共同承办。

中国驻泰国大使馆大使韩志强致辞。（中外语言交流合作中心-曼谷中心供图）

韩志强在致辞中指出，“汉语桥”是一座连接中泰人民的语言与文化之桥、友谊与合作之桥。希望越来越多的泰国青少年学好中文，成为中泰两国和两国人民友好交流的杰出使者。希望各位选手能在比赛中享受中文的美妙，体味中华文化的精髓，尽情展现高超的中文实力与卓越才能。

泰国高等教育、科研与创新部高等教育委员会秘书长 宋潘·立提德致辞。（中外语言交流合作中心-曼谷中心供图）

桑攀·叻缇德表示，“汉语桥”中文比赛是中外语言交流合作中心与泰国高等教育与科研创新部的合作内容之一，将为其提供更加有力的支持，不论比赛结果如何，都希望每一位选手能够以积极的状态尽情享受比赛过程，收获知识，积累经验，不断提升自己。

选手合影。（中外语言交流合作中心-曼谷中心供图）

泰国33所高校的128名选手报名参加，经过初赛遴选，共有30名选手晋级泰国赛区决赛。决赛全程以线上方式进行，在即兴演讲和评委问答环节，选手们结合自身经历，围绕“中文将伴随我的人生”“北京冬奥会”“人工智能发展”“新能源汽车”“让泰国的微笑感染中国朋友”等话题，从多个角度畅谈对中文学习和中泰友谊的理解和感受。在才艺表演环节，选手们尽展风采，乐器演奏、舞蹈、歌曲、快板、朗诵、书画和茶艺表演等轮番上阵，呈现出一场精彩绝伦的视听盛宴，展现了他们对中文和中华文化的热爱。

选手才艺展示。（中外语言交流合作中心-曼谷中心供图）

本次比赛得到了海南省旅游和文化广电体育厅等单位的支持，进一步扩大了参赛学校规模，为广大泰国大学生提供了展示自我和中文学习成果的平台，对促进中泰两国语言文化交流互鉴和增进中泰两国人民的了解与友谊起到积极作用。

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