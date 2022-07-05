新华社北京7月5日电 丹麦警方4日说，初步排除前一天在首都哥本哈根一家购物中心发生的枪击事件为恐怖袭击，枪手有精神病史。

哥本哈根警察局总督察瑟伦·托马森在新闻发布会上说，现有证据未显示这是一起恐怖袭击，未发现枪手有同谋。

他说，嫌疑人22岁，男性，有精神疾病史，作案前“有某些预谋和准备”，在购物中心射击时看似随机选择目标。

这名嫌疑人受到杀人罪名指控，定于4日晚些时候出庭。

3人在枪击中死亡，包括一名17岁丹麦男子、一名17岁丹麦女子以及一名47岁俄罗斯男子。4人受枪伤，另有二三十人在逃跑过程中受轻伤。

嫌疑人持有一支步枪、一支手枪和一把刀。警方说，枪支为嫌疑人非法持有。

案发的购物中心位于哥本哈根市中心以南约5公里。枪击发生在3日17时30分左右，正值周末商场人流高峰期，且一场演唱会预定当晚在购物中心附近举行，客流量比以往更大。

法新社援引警方消息报道，警方认为，社交媒体上出现的一些视频的确是嫌疑人所发。视频画面中，嫌疑人拿着枪，称精神疾病治疗“不管用”，还做出自杀手势。

2015年2月14日，哥本哈根市区的一个文化中心和一座犹太教会堂分别发生枪击案，2人死亡、5名警察受伤。嫌疑人为一名22岁的巴勒斯坦裔丹麦男子，被警方打死。

上月25日，丹麦邻国挪威首都奥斯陆发生枪击事件，造成2人死亡，至少21人受伤。警方把事件定性为“极端恐怖主义”行为，逮捕一名伊朗裔挪威男子。（惠晓霜）

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