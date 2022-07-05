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“流动的杰作-清明上河图”多媒体展在新西兰奥克兰举行

2022年07月05日11:14 | 来源：新华网
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　　新华社新西兰奥克兰7月5日电（记者卢怀谦　郭磊）中国驻奥克兰总领馆庆祝中新建交50周年招待会暨“流动的杰作-清明上河图”多媒体展开幕式4日晚在新西兰奥克兰举行。

　　由多台高端工程投影机共同打造的“流动的杰作-清明上河图”多媒体长卷给现场500多位嘉宾以生动、沉浸式体验，带来全景式震撼。本次多媒体展由新西兰国际美术交流协会、新西兰华星艺术团、新西兰文化艺术基金会和新西兰华夏文化交流中心联合主办，展期至7月29日。

　　中国驻奥克兰总领事阮平表示，“清明上河图”多媒体展将为庆祝中新建交50周年活动增光添彩，也为新西兰民众提供更好了解中国社会和中国梦的机会。

　　阮平说，过去50年，中新两国跨越社会制度、历史文化、发展阶段的不同，携手共创了中国与西方发达国家关系中多个第一。如今，中国是新西兰最大贸易伙伴、最大出口市场、第二大外资来源国、第一大海外留学生来源国。

　　奥克兰市长菲尔·戈夫在招待会上表示，新中关系源远流长，未来50年，两国在更多领域将有更多深入和广泛的合作。

(责编：于洋、燕勐)

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