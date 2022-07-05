朱永彪

6月22日，阿富汗遭遇20多年来最严重地震，东部霍斯特省、帕克提卡省受灾严重，造成重大人员伤亡。地震发生后，中国政府第一时间决定向阿富汗提供5000万元人民币的紧急人道主义援助。6月27日，第一批中国救援物资抵达阿富汗，并被快速分发至最需要它们的人手中。

中国政府还表示，将继续同阿富汗临时政府密切协调，确保救灾物资第一时间送到灾民手中，帮助阿人民渡过当前难关。中方愿与阿方今后加强防灾减灾，特别是灾害监测预报合作。中国地方政府、中国红十字会，以及在阿富汗的中国企业、机构、个人等也纷纷行动了起来，用各种方式向阿富汗提供力所能及的帮助。直至今天，中国国内针对阿富汗的各类民间募捐活动仍在进行。

事实上，长期以来尤其是自去年阿富汗局势巨变以来，中国政府和民间对阿富汗人民的人道主义援助从未停止过，并且呈现出力度不断加大的趋势。这次地震灾情发生后，中国是援助最多、最实的国家，也是落实最快的国家之一。援助物资的质量和性价比高，针对性和实用性强，获得了阿富汗临时政府和人民的一致称赞。可以说，此次中国快速、高效援助阿富汗灾民，是中国长期以来对阿富汗人民支持的又一次生动体现。

近年来，中国的国际援助水平持续提高，积极践行人类命运共同体理念。在开展对外援助方面，中国始终本着国际主义和人道主义精神，尽己所能，及时在其他国家和人民遭遇自然灾害、受到重大传染病疫情等威胁时提供最大的帮助。这次中国对阿富汗地震灾害的大规模援助，再次彰显中国以人为本的精神，人类命运共同体理念所内含的国际人道主义精神光芒引人瞩目。

人道主义精神的本质是以人为本，是不仅重视本国人民的安全，也重视他国人民的安全。“老吾老，以及人之老；幼吾幼，以及人之幼。”在朋友落难时绝不袖手旁观，在伸出援手时绝不夹杂私利。这是中国之义，是中国人民信奉的准则。阿富汗人有建立“胡吉拉”（hujra）待客的习俗，过往客人不论是否与主人相识均能受到招待，中阿两国人民的待客之道在这一点上高度一致。

中国政府及人民始终认为，在阿富汗人民面临生命危机时，最重要、最急迫的工作是救人，而不是刻意将人道主义援助政治化，甚至戴着有色眼镜，把人道主义援助作为武器，加重阿富汗人所受的苦难。

中国对阿富汗人民的支援是实打实的。中国一直积极参与和支持阿富汗的基础设施建设，援建了一大批医院、教学楼、道路、水利设施等惠民生、促发展的基础设施。中国还在支持阿富汗农业方面做出了积极表率，如打造了“松子空中走廊”、豁免阿富汗对华出口农产品关税、培训阿富汗农业专家等等。

中国还努力构建应急性援助和长期性援助相结合、双边合作援助与多边机制化合作援助相结合、提供发展援助与帮助阿富汗提升国家造血能力相结合的良性综合援助生态。这不仅有助于阿富汗人民救灾抗灾，也帮助阿富汗人民提升建设国家的能力和信心，从而真正实现阿富汗的重建。

雪中送炭暖人心。在中国援助阿富汗的新闻以及中国驻阿富汗大使馆公布的相关新闻下，许多阿富汗网民积极留言并给予了高度评价。可以说，中国的援助为多灾多难的阿富汗人民提供了持续而宝贵的支持，为复杂艰难的阿富汗局势提供了更多确定性和稳定性，为阿富汗人民改善生存条件、提高生活质量贡献了力量。当阿富汗人民被美国无情地抛下飞机时，是中国等国家不断伸出援助之手，减轻了阿富汗人民所遭受的痛苦。

由于阿富汗灾害预警和防范能力弱、居民生活条件和基础设施极差，此次地震已造成1000多人遇难，近2000人受伤，数万座房屋被毁。这也再次表明，美国在过去20年的阿富汗战争期间，在阿富汗的国家建设和民生领域没有实质性投入。美国仓皇从阿富汗撤军后，不但不以实际行动弥补对阿富汗人民造成的伤害，反而公然劫掠阿富汗国家资产，进一步加剧阿富汗人民苦难。

对于阿富汗人民和国际社会要求解冻并归还资产的呼声，美国或装聋作哑，或以国内法和行政命令作为挡箭牌。同时，美国还不断利用各种冠冕堂皇的借口，给国际社会向阿富汗提供援助设置重重障碍。

美国想利用人道主义援助问题大做文章，利用话语霸权来掌控和影响阿富汗局势，事实上是不断地用钝刀子切割阿富汗本已在流血的伤口。在阿富汗面临人道主义危机的危急时刻，美国是时候、也应该彻底改变作风，承担起自己的应尽之责了。

（作者是兰州大学一带一路研究中心、阿富汗研究中心教授）

(责编：崔译戈、常红)