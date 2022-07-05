人民网华盛顿7月4日电 （记者李志伟）7月4日是美国“独立日”，全美各地举行游行庆祝活动。在美国中部伊利诺伊州海兰帕克市4日举行“独立日”游行时发生一起严重的枪击事件，造成至少6人死亡、24人受伤。

海兰帕克市位于美国第三大城市芝加哥北部约40公里。当天上午，海兰帕克市举行“独立日”游行。美联社报道说，警方表示，一名枪手在楼顶开枪，造成至少6人死亡、24人受伤，数百名游行者、推着婴儿车的父母、骑着自行车的孩子们惊恐地逃离。

枪击案发生数小时后，当地警方依旧在搜索嫌犯。当地警官克里斯·奥尼尔表示，抓捕行动正在进行之中。据海兰帕克市官网发布的消息，大量执法人员已部署在海兰帕克市中心周边。

枪击案发生在当天上午10点15分左右。莱克县重案组发言人克里斯托弗·科韦利在新闻发布会上说，有几人当场死亡，一人被送往医院后死亡。枪手很可能使用了一支“高性能步枪”，从一栋商业大楼的顶上开枪。科韦利说，警方在现场发现了这支步枪，并在大楼上发现了一个梯子。他说，这是“非常随机，非常蓄意”的枪击，“这是非常悲伤的一天”。

“没有安全的地方。”海兰帕克市73岁的居民芭芭拉·哈特说，由于担心发生大规模枪击事件，她就没有去参加游行。海兰帕克市市长南希·罗特林说，暴力事件“彻底震撼了我们”，“在我们聚在一起庆祝自由的这一天，我们反而在哀悼悲惨的生命损失”。

美联社评论说，7月4日的枪击事件是“打破美国人生活习惯”的最新一起事件。最近几个月，美国的学校、教堂、杂货店以及现在的社区游行都成了杀戮场所。这一次流血事件发生时，美国正试图找到理由来庆祝它的成立，以及仍然将它维系在一起的纽带。

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