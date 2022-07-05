新华社贝鲁特7月4日电（记者刘宗亚）黎巴嫩看守政府总理米卡提4日表示，针对黎巴嫩与以色列之间的海上边界问题采取非官方行动是不可接受的。

黎部长会议当日发表声明说，米卡提与看守外交部长布·哈比卜在会晤讨论最近时局时说，黎巴嫩谋求在外交范畴内与以色列划定海上边界，在此之外采取的任何行动都是不可接受的，会导致黎巴嫩面临不必要的风险。

米卡提呼吁黎国内各方“表现出高度的国家责任感，遵守国家的谈判进程”。

本月2日，黎巴嫩真主党公开承认向地中海中有争议的卡里什天然气田施放了3架无人机执行侦察任务，其目的是向外界传递该组织具有阻止以色列从该气田开采天然气的“军事和后勤能力”。同一天，以色列国防军发表声明说，真主党的3架无人机在飞往卡里什天然气田的途中被以军击落，这些无人机试图进入以色列“专属经济区”上空。

黎巴嫩和以色列未建立外交关系。两国均坚持一片大约860平方公里的地中海海域属于本国专属经济区。近年勘探发现该争议海域蕴藏丰富天然气资源。2020年10月至2021年5月，黎以双方就海上边界划分举行了5轮间接谈判。由于在完成划界所要遵循的技术标准上存在分歧，第6轮谈判被无限期推迟。

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