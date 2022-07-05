新华社芝加哥7月4日电（记者徐静）美国中部伊利诺伊州海兰帕克市4日举行“独立日”游行时发生枪击事件，造成至少6人死亡、30人受伤。

据海兰帕克市警方通报，当天10时15分左右，庆祝美国“独立日”的游行队伍在行经该市中央大街时，遭枪手袭击，当时现场聚集了大批观看游行的民众。枪手从附近一栋建筑屋顶向人群开枪，造成5人当场死亡，1人在送医后伤重不治。

警方宣布，在事发现场发现一支威力强大的步枪。犯罪嫌疑人是一名22岁的白人男性，目前在逃，手中可能持有武器。联邦调查局和当地警方正全力追捕嫌疑人，同时向当地民众发出危险提示，呼吁民众就地避险。

从美国媒体和社交网站发布的现场视频看到，枪响后，现场民众四散奔逃，街道一片狼藉，四处散落着毯子、座椅、婴儿车、水瓶、水杯等物品。

枪击事件发生后，新华社记者驱车来到海兰帕克市。市区随处可见警车警灯闪烁，路上行人稀少，事发街道所有路口、收治伤者医院均被封锁。一名目击者接受新华社记者采访时说，他当时站在离枪击发生地约两个街区的地方，枪响时还以为是放烟花，随后有警察奔跑并让民众散开。

美国总统拜登4日下午发表声明说，他对海兰帕克市“独立日”枪击事件感到震惊，已责令联邦执法机构协助搜寻在逃枪手。拜登还表示，应对美国枪支暴力问题还有许多工作要做。

海兰帕克市市长罗特林和伊利诺伊州州长普里茨克当天均发表声明谴责枪手暴行。原定于当天下午和晚上在海兰帕克市及周边地区举行的“独立日”庆祝活动被取消。

此次“独立日”枪击事件再次暴露了美国“枪支暴力社会流行病”之深重。据美国网站“枪支暴力档案”最新数据，美国今年已发生至少309起造成至少4人死伤的枪击事件，超过2.2万人因枪支暴力失去生命。（参与记者：杨士龙、孙丁、刘亚南）

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