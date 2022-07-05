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关于在澜沧江－湄公河合作框架下深化海关贸易安全和通关便利化合作的联合声明（摘要）

2022年07月05日06:27 | 来源：新华网
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　　新华社缅甸蒲甘7月4日电 2022年7月4日，澜沧江－湄公河合作第七次外长会在缅甸蒲甘举行。我们，澜湄六国外长，基于2020年8月24日澜湄合作第三次领导人会议关于加强贸易联通、增强经济韧性、促进区域经济一体化的共识，倡议进一步深化海关贸易安全和通关便利化合作，并发表如下声明：

　　我们认识到，在新冠肺炎疫情反复延宕、世界经济复苏不确定不稳定的背景下，共同维护多边主义和自由贸易、促进区域产业链供应链稳定符合各国利益。

　　我们认识到，深化澜湄海关合作对提升次区域贸易安全和通关便利化水平，促进六国经贸持续发展的重要性日益凸显。

　　我们支持六国海关部门在以下领域加强政策和实践合作：

　　一、加强“三智”海关合作。探索开展“智慧海关、智能边境、智享联通”（“三智”）合作试点，推进数字化和技术创新，强化海关边境协同治理，加强海关互联互通和信息共享，维护产业链供应链安全稳定。

　　二、加强海关执法合作。共同打击枪支弹药、废物、毒品、濒危野生动植物及其制品走私和商业瞒骗，提升行政互助协查合作水平，促进货物安全跨境流动。

　　三、加强通关便利化合作。持续完善边境口岸基础设施建设，提升海关监管服务水平，优化通关流程，加速推进“单一窗口”和“经认证的经营者”合作，推动《区域全面经济伙伴关系协定》高效落实，持续优化口岸营商环境。

　　我们坚信，六国将进一步增进相互信任，深化海关贸易安全和通关便利化合作，促进六国经贸关系持续发展，共筑澜湄合作更加美好的未来。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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