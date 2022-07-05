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王毅谈中方下阶段六大惠湄举措

2022年07月05日05:38 | 来源：新华网
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　　新华社缅甸蒲甘7月4日电（记者张东强）当地时间2022年7月4日，国务委员兼外长王毅在缅甸蒲甘主持澜沧江－湄公河合作第七次外长会时宣布，中方下阶段将推出六大惠湄举措，与湄公河国家分享合作红利、增添发展动力。

　　一是实施“澜湄农业合作百千万行动计划”。为湄公河国家开展100个农技推广项目，培训1000名农业致富带头人，建设10000公顷示范良田。

　　二是实施“澜湄兴水惠民计划”。加强水文信息分享，新建水文气象预报站，加快光伏提水灌溉、农村供水示范、小流域治理示范建设，为20座水库大坝提供安全体检，保障流域7000万人防洪、粮食、供水和生态安全。

　　三是实施“澜湄数字经济合作计划”。在湄公河国家建设云计算创新中心，推广数字电视研发示范，开发现代信息技术系统，开展数字经济技能提升合作。

　　四是实施“澜湄太空合作计划”。与湄公河国家联合研制对地观测卫星，提供返回式卫星搭载机会，开展太空育种合作。欢迎5国加入中国参与主持的国际月球科研站合作，开展月球及深空探测、卫星地面站、空间碎片监测合作，为各国提供空间科技培训。

　　五是实施“澜湄英才计划”。向湄公河国家提供2000个学历奖学金名额、2000人次培训，培养民用核能、生态、农林等领域专业人才，建设“澜沧江－湄公河学院”，打造一流水资源人才培养基地。

　　六是实施“澜湄公共卫生合作计划”。继续根据湄公河国家需要提供新冠肺炎疫苗，加强药物研发合作，建设传统医药产业基地，共建公共卫生健康体系。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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