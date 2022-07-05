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王毅谈澜湄合作未来六个重点方向

2022年07月05日05:38 | 来源：新华网
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　　新华社缅甸蒲甘7月4日电（记者张东强）当地时间2022年7月4日，国务委员兼外长王毅在缅甸蒲甘出席澜沧江－湄公河合作第七次外长会。

　　王毅表示，中国经济长期持续向好，正在加快构建新发展格局，推动高质量发展，将为湄公河国家提供更大市场和机遇。应抓住当前区域合作蓬勃发展的好时机，多行固本之举，多谋长远之策，推动澜湄合作迈上新台阶。中方建议未来重点推进六方面合作：

　　一是加强战略引领。包括对接各国发展规划，打造高质量共建“一带一路”示范区、全球发展倡议先行区、全球安全倡议实验区，构建更加强韧的澜湄流域经济发展带，建设更为紧密的澜湄国家命运共同体。

　　二是深化经济融合。包括释放中老铁路通车利好，推动建设中老泰铁路，深化“陆海新通道”合作，构建海关智能治理合作新模式，维护区域产供链、金融、能源安全，打造共同参与、普遍受益的澜湄大市场。

　　三是做大农业合作。包括共建农产品质量安全示范基地，开展绿色生态储粮合作，保障化肥、农药等农资供应，打造农特优产品价值链，共同做大“米袋子”“菜篮子”和“果盆子”。

　　四是坚持绿色发展。包括加强水资源、环境、气象等领域合作，探讨建立澜湄灾害管理合作机制和中长期林业合作机制，打造绿色低碳循环经济体系，确保区域生态安全，建设美丽澜湄家园。

　　五是促进数字合作。包括加强数字基础设施建设，开展智能制造、5G、智慧城市和原材料、汽车等领域合作，构建自然资源信息共享平台和卫星遥感应用合作机制，弥补“数字鸿沟”，赋能区域高质量发展。

　　六是密切人文交往。包括举办澜湄国家妇女组织领导人视频对话会、地方政府合作论坛、世界文化遗产论坛等系列活动，完善澜湄旅游城市合作联盟建设，成立电视媒体合作联盟，打造妇幼、青年、地方、体育、媒体合作新亮点。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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