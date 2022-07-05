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王毅：澜湄合作打造区域合作“金色样板”

2022年07月05日05:38 | 来源：新华网
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　　新华社缅甸蒲甘7月4日电（记者张东强）当地时间2022年7月4日，国务委员兼外长王毅在缅甸蒲甘出席澜沧江－湄公河合作第七次外长会。会后，王毅同缅甸外长温纳貌伦共同会见记者。

　　王毅表示，澜湄合作作为首个流域六国共同参与的新型次区域合作机制，启动六年来发展迅速，成果显著，成功打造了区域合作的“金色样板”。澜湄六国将继续秉持“发展为先、务实高效、开放包容”的澜湄理念，弘扬“平等相待、真诚互助、亲如一家”的澜湄文化，持之以恒谋合作、全心全意促发展，推动澜湄合作不断提质升级。

　　王毅用“三个6”概括了本次外长会达成的一系列新的合作共识：

　　一是讨论规划了加强战略引领、深化经济融合、做大农业合作、坚持绿色发展、促进数字合作、密切人文交往六大合作方向。

　　二是宣布将实施“澜湄农业合作百千万行动计划”“澜湄兴水惠民计划”“澜湄数字经济合作计划”“澜湄太空合作计划”“澜湄英才计划”“澜湄公共卫生合作计划”六大惠湄举措。

　　三是审议通过了《澜湄合作五年行动计划（2023－2027）》，发表了联合新闻公报、深化海关贸易安全和通关便利化合作、农业合作和保障粮食安全、灾害管理合作、文明交流互鉴联合声明等6份文件。其中，《澜湄合作五年行动计划（2023－2027）》将提交澜湄合作第四次领导人会议审批。

　　王毅表示，习近平主席强调，合作才能办成大事，办成好事，办成长久之事。中方将始终践行亲诚惠容的周边外交理念，始终坚持义利相兼、以义为先，始终同湄公河国家分享合作红利，增添发展动能，让澜湄合作更添活力、更富动力、更具魅力，为区域各国人民开创更加美好的未来。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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