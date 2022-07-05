本报记者 李嘉宝

6月15日，美国首都华盛顿，美联储主席鲍威尔出席新闻发布会，宣布加息75个基点。

新华社记者 刘 杰摄

近几个月，为遏制通胀增长，美联储加息步伐持续加快，引发市场担忧情绪。一些观点认为，美联储在抗击通胀过程中或打压需求端，从而可能导致美国经济“进入另一场衰退”。国际货币基金组织（IMF）近日发布报告，将2022年美国经济增长预期从4月份预测的3.7%下调至2.9%，认为美国避免经济衰退的路径正在变窄。

美联储主席鲍威尔日前表示，美联储经过6月的历史性加息后，经济“有可能”衰退，所谓实现“软着陆”已经变得很有挑战性。在《华尔街日报》看来，此番评论相当于隐晦承认，随着货币政策收紧，美国经济下行的风险上升。

加息“快步走”

据美媒报道，当地时间6月15日，美联储宣布加息75个基点，使基准联邦基金利率升至1.5%—1.75%的区间，为1994年11月以来最大单次加息幅度。值得注意的是，这是美联储今年以来的第三次加息。3月和5月，该机构已分别加息25和50个基点。据美联储预计，基准联邦基金利率将在年底前达到3.25%至3.5%——这将是美国自2008年以来的最高水平。

近日，美联储主席鲍威尔透露，美联储7月将至少加息50个基点，不排除再次大幅度加息75个基点的可能性，目的是为了“坚定地使美国通胀率回到2%的目标”。

当前，美国通胀问题日趋严峻。据《华尔街日报》报道，美国劳工部近日公布数据显示，5月美国消费者价格指数同比上升8.6%，升幅创1981年12月以来新高。该报道称，能源和粮食价格飙升推高物价，几乎没有任何迹象表明这种上升趋势何时能缓和。

“新冠肺炎疫情暴发以来，美联储的货币政策经历了巨大转变。”中国现代国际关系研究院世界经济研究所研究员陈凤英向本报记者指出，2020年，为支持美国劳动力市场和经济复苏，美联储一度宣布将允许通胀率“适度”高于2%，迅速实施零利率及无限量化宽松政策。2021年，在物价出现明显抬头的情况下，美联储却反应迟缓，不断向市场释放“通胀暂时论”信号，忽视了通胀背后的结构性问题。由于美国近两任政府接连推出多个经济刺激法案，以及俄乌冲突爆发导致国际大宗商品价格上涨，加之游资炒作，美国通胀问题持续加剧。在多重因素综合作用下，美国政府手忙脚乱、应对不力，美联储政策不得不“急转弯”，在加息、缩表上提速，以期尽快抑制国内通胀。

“从认为通胀是‘暂时性问题’到承认其是‘最首要问题’，美联储对通胀的认识和判断经历了一个调整的过程。整体上看，美国的货币政策正进一步迈向紧缩的方向。”中国社科院世界经济与政治研究所国际金融研究室副主任杨盼盼分析，美联储试图通过大规模加息引导市场预期，避免高位通胀演变成一个长期趋势。

市场很担忧

当地时间6月28日，世界大型企业联合会公布数据显示，6月美国消费者信心指数从5月的103.2进一步下降至98.7，创2021年2月以来最低水平，反映出居高不下的通胀水平已对美国消费者信心造成严重影响。当天，美股市场在大规模抛售中大幅收低，投资者对经济衰退风险上升和企业盈利前景下滑的担忧与日俱增。

分析人士指出，通胀问题并不会因为美联储的加息迅速得到解决。与此同时，随着货币政策收紧，美国经济下行的风险或将上升。连鲍威尔也不得不承认，“这不是美联储想要的结果，但确实有这种可能性”。他同时强调，美联储的目标是实现“软着陆”，争取在抑制通胀的同时，不导致经济衰退。

纽约联邦储备银行前行长比尔·达德利近日在彭博社发表文章称，美联储预测的“良性情景”不会出现。随着金融环境紧缩、财政政策受限和家庭储蓄枯竭，消费者信心将遭重创，失业率将上升，经济走向“硬着陆”恐难避免。美国经济将“不可避免”地在未来12至18个月内陷入衰退。

“美国政府的货币政策现在处于骑虎难下的境地。”陈凤英说，一种观点认为，应靠加息遏制通胀，避免出现滞胀现象；另一种观点认为，激进加息将戳破经济泡沫，使失业率上升、消费下降，造成经济衰退，这正是典型的经济滞胀表现。

“美国本轮通胀不完全是需求端的问题，还有供给端的问题。美联储通过紧缩的货币政策抑制需求端，在治理通胀问题上成效有限。”陈凤英说。

“美联储前期宽松的货币政策、疫情及地缘政治冲突等因素导致供应链紊乱等，都是造成美国本轮通胀的主要原因。”杨盼盼指出，从供应链视角看，美联储的货币政策能够发挥的作用相对有限，它只能通过前瞻指引，调整市场预期去应对通胀。与此同时，收紧货币政策意味着抑制经济总需求，在这个过程中，能否把握好度、平衡好通胀治理和经济发展两大目标至关重要。

风险在外溢

6月15日美联储宣布加息当天，巴西中央银行也宣布，将基准利率从12.75%上调至13.25%。这是巴西央行自2021年3月以来连续第11次上调利率。自6月以来，墨西哥、阿根廷、秘鲁、智利等多个拉美国家也纷纷大幅加息，以应对持续增长的输入型通胀压力。

阿根廷阿中研究中心主任帕特里西奥·朱斯托指出，美联储加息的主要目的是遏制美国高通胀，但会对全球经济造成非常严重的负面溢出效应，特别是将导致拉美新兴经济体的物价继续上涨、贷款成本增加、货币持续贬值、民众生活成本增加、失业率上升。

不止拉美地区。今年4月和5月，韩国央行时隔14年零9个月连续两个月均加息25个基点；欧洲央行近日宣布，将在加息的同时创建一个新工具，保护欧元区内的脆弱经济体。

“全球经济正在发生巨大变化。”英国广播公司日前刊文称，大多数发达经济体央行和一些新兴市场央行近期同步收紧货币政策，这将对商业部门和全世界的消费者产生影响。英国《卫报》称，美联储的举动将增加全球央行与其保持同步的压力。印度《印刷报》则批评称，“激进式加息可能会扰乱市场、破坏疫情后的经济复苏”。

杨盼盼认为，美联储大规模加息将导致美国国内需求出现紧缩，意味着美国对其他经济体的需求也会趋于乏力。由于流动性收紧、利差缩窄、避险情绪上升，新兴经济体将出现较为普遍的资本外流和资产配置的重新调整。加之全球通胀高企、大宗商品价格上涨，新兴经济体的发展基本面将面临冲击。此外，当前美联储货币政策走向仍具有极大的不确定性和不可预测性，加之G20等宏观经济政策协调机制发挥作用有限，全球经济面临风险。

“美联储激进加息产生的影响是全球性的。目前来看，欧洲、拉美等地区已经开始遭受外溢风险带来的强烈冲击。”陈凤英认为，美联储大幅收紧货币政策，或将加剧全球股市、汇市动荡，一定程度上加大其他国家资本流出和货币贬值的风险，同时促使美元升值、跨境资本回流美国，相当于在全球“薅羊毛”。

(责编：岳弘彬、牛镛)