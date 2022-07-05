□ 严 瑜

近日，美国、澳大利亚、日本、新西兰和英国成立了一个名为“蓝色太平洋伙伴”的新合作框架，声称旨在促进与太平洋岛国的经济和外交关系。白宫称，五国将密切合作，应对“基于规则的自由开放国际秩序”承压上升等挑战，支持太平洋地区的繁荣、韧性和安全，同太平洋岛国在气候变化、海上安全、卫生等领域开展合作。

美国真要和盟友们一起为南太岛国做实事吗？答案恐怕令人失望。

6月上旬，中国与各建交南太岛国签署并达成52项双边合作成果，涵盖应对气候变化、抗击疫情、防灾减灾、绿色发展、医疗卫生、农业、贸易、民航、旅游、地方等15个合作领域。很快，美国便急吼吼地宣布成立“蓝色太平洋伙伴”合作框架，声称要加强与南太岛国的联系。《金融时报》《读卖新闻》等外媒不约而同地指出，美国及其盟友的举动意在牵制中国在南太地区不断上升的影响力。

近段时间，美国及其盟友在南太地区动作频频：美国派出海岸警卫队到所罗门群岛专属经济区巡逻，声称“加强美国对这里的防卫承诺”；日本自民党外交小组召开会议，成立“太平洋岛国政策研讨项目组”，商讨如何强化日本与南太岛国的关系；澳大利亚外长上任不久，便赶着抢先访问南太岛国……凡此种种，无非是美国及其盟友将南太岛国视为自家势力范围，眼看中国与南太岛国持续深化务实合作，生怕自己的“奶酪”被别人动了。

美国对南太岛国这番突如其来的“嘘寒问暖”，究竟有几分诚意？二战后，美国一度把南太地区当作核武器试验场和核废料清倒场，对岛国面临的生存危机、冲突动荡视而不见。美媒对此曾犀利地指出：“除了可口可乐的商标，美国缺少参与和投入。”美国及其盟友此次组建所谓“蓝色太平洋伙伴”，口口声声说是要“造福南太地区人民”，行动上却苍白无力，本质仍是在“家长心态”下，以“太平洋家庭”之名，行“门罗主义”之实，其根本目的是在南太地区推行所谓“印太战略”，服务美国的地缘政治需要，维护美国在该地区的霸权。

相较于美国在南太地区的斑斑劣迹，中国始终用实际行动践行大小国一律平等的原则，生动诠释什么是真朋友、好伙伴。自上世纪70年代建立外交关系以来，中国与南太岛国合作不断拓展。1992年至2021年，中国与建交岛国贸易额年均增长13%，扩大了30多倍。而且，一直以来，中国向岛国提供不附加任何政治条件的经济技术援助，实施了100多个援助项目，提供了200多批物资援助，为岛国培养各领域人才约1万人次；通过派遣医疗队，使26万人次岛国民众受益……

目前，中国同10个建交南太岛国均已签署共建“一带一路”合作谅解备忘录。对曾饱受殖民主义之苦的南太岛国来说，谁真心实意助其发展，谁居高临下谋取私利，一目了然。随着南太岛国独立自主意识不断上升，他们更加迫切地希望自己决定发展命运、获得发展机会，而不是继续沦为个别国家的附属物和地缘政治的牺牲品。

正如中国外交部发言人所说，任何针对南太地区的合作倡议都应该顺应和平发展、合作共赢的时代潮流，尊重太平洋岛国的独立和主权。中国致力于与南太岛国增进政治互信、深化务实合作、携手应对挑战、实现共同发展，也乐见有意愿的国家为促进南太岛国发展繁荣多做实事。美国及其盟友若真有心，不妨掏出帮助南太岛国发展的“干货”，别光是整“花架子”、开一堆“空头支票”。

(责编：岳弘彬、牛镛)