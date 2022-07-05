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哥斯达黎加推出“绿色城市”发展计划

本报记者  陈一鸣
2022年07月05日05:12 | 来源：人民网－人民日报
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　　日前，哥斯达黎加环境和能源部与国家保护区系统共同推出“绿色城市”发展计划，旨在通过进一步完善城市规划，更好地适应气候变化。

　　哥斯达黎加第一副总统斯特凡·布伦纳表示，“绿色城市”发展计划将重点完善首都圣何塞大都会区的城市规划，保护城市绿地及相关动植物，为居民提供良好的休闲健身场所。“绿色城市”发展计划将发挥公共和私营部门的职能，打造更加和谐、安全、高效和绿色的城市。

　　圣何塞大都会区由首都圣何塞市及周边省份的主要城市组成，集中了全国60%的人口。“绿色城市”发展计划包含一系列指标，使政府部门能够对辖区内发展计划的实施进行监测评估，这一做法已在大都会区的多地进行试点。计划提出，通过确定城市内的热岛和洪水易发区等脆弱地带，分析城市哪些区域的自然生态容易遭到破坏，然后通过增加植被等“自然手段”对症下药，提高城市应对气候变化的能力。

　　据报道，“绿色城市”发展计划是哥中央政府与地方市政部门、民间机构、私营企业和学术界共同合作的成果。该计划一个主要项目是在大城市中建立“生物走廊”，以保障动植物的多样性，尤其为动物的迁徙、觅食、繁殖创造更好的条件。“生物走廊”项目负责人克劳斯·克鲁斯表示：“通过实施‘绿色城市’发展计划，保护人类栖息地，可以让我们的城市变得环境更友好、更可持续发展。”

　　哥斯达黎加有“中美洲花园”之称，超过52%的国土被森林覆盖，不仅环境优美，而且动植物种类繁多。2019年，联合国向哥斯达黎加颁发环保领域世界最高奖——“地球卫士奖”，以表彰其在自然保护和应对气候变化领域的成绩。哥环境和能源部长弗朗茨·塔滕巴赫表示，在应对气候挑战方面，哥政府拥有非常坚实的政策基础，“绿色城市”发展计划对保障经济、社会和环境发展意义重大。


　　《 人民日报 》（ 2022年07月05日 17 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)

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