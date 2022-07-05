人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

新研究：过去数十年全球“火灾天气”频率显著增加

2022年07月05日05:12 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　据新华社堪培拉7月4日电  （记者岳东兴）澳大利亚联邦科学与工业研究组织日前发布公报说，该机构科研人员参与的一项新研究显示，在长期气候变化推动下，1979年至2019年期间，澳大利亚及全球“火灾天气”频率显著增加。

　　相关论文已发表在学术期刊《地球物理学评论》上。

　　该组织参与的国际团队分析了过去数十年来全球和区域的“火灾天气季节长度”在气候变化背景下的变化趋势。据介绍，“火灾天气”是指天气条件有利于野火的发生和蔓延。

　　研究显示，1979年至2019年，澳大利亚“火灾天气季节长度”增加约27天，增幅约为20%。这期间全球范围的“火灾天气季节长度”平均增幅达27%，北美西部、亚马孙河流域和地中海等地区“火灾天气季节长度”增长尤为显著。

　　该研究预测，考虑到未来气候变化情景，假如全球平均气温到2100年时上升1.5至4摄氏度，可能导致全球“火灾天气季节长度”比当前再延长11至36天。

　　论文作者之一、联邦科学与工业研究组织研究人员佩普·卡纳德利在公报中说，全球“火灾天气”呈显著增多的趋势，长期气候变化正在推动这一增长趋势。该趋势导致澳大利亚森林火灾数量增加，特别是2019年至2020年的“黑色夏季”，凸显澳大利亚森林火灾日益增长的状况。


　　《 人民日报 》（ 2022年07月05日 17 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部