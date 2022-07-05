本报记者 张慧中

近日，德国国家旅游局、欧洲活动中心协会和德国会议促进局联合发布报告，对德国2021年会展市场的关键数据进行了分析，认为会展行业在新冠肺炎疫情影响下正积极谋求转型，线上虚拟会展、线上线下相结合的混合会展以及可持续性会展将成新趋势。

会展业是德国经济的重要组成部分。据数据门户网站Statista的统计，截至2020年，德国共有近7600家会展中心、会议酒店等场所。德国伊福经济研究所的统计显示，来自全球各地的参展商和参观者每年在德国会展市场的支出达145亿欧元，创造23.1万个工作岗位。

疫情对德国会展行业造成了较大冲击。仅2020年一年，超过70%的贸易展会被迫取消或延期，全年营业额比预期减少约七成。

为缓解会展行业遭受的损失，2021年1月，总额为6.42亿欧元的“德国联邦拯救伞计划”获批，德国会展行业相关企业可申请补贴，对象包括会展设施所有者、经营者及中介机构，最高补贴额为其全部利润损失。此外，德国经济事务与气候行动部联合各联邦州，推出了总额为6亿欧元的保险项目，以帮助展会组织者应对疫情带来的次生灾害。

与此同时，德国会展行业积极探索新的办展方式。德国展览业协会表示，展会组织者加速数字化转型，以维持与客户的联系，并提供新产品信息。《会议和活动晴雨表2021—2022》报告显示，2021年，混合展会数量增长了280%，线上虚拟展会活动增加120%。在参与人数方面，2021年，参加混合展会活动的人数为1840万，而在2020年只有180万人。

德国会议促进局局长马蒂亚斯·舒尔策认为，参加会展活动的方式不断变化，反映了商业会展活动日渐多元化的趋势。德国会展活动组织者已经认识到线上虚拟展会和混合展会的优势。同时，很多人对于真实环境下面对面交流的愿望，也正随着会展行业的新变化作出相应的调整。“德国作为全球会展活动重要目的地之一，已经为这种多样化需求做好了充分准备。”舒尔策说。

（本报柏林电）

《 人民日报 》（ 2022年07月05日 17 版）

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