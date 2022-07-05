本报记者 刘晓宇 施 钰

金砖国家可持续发展高层论坛近日以线上线下相结合方式在福建省福州市成功举办。论坛以“塑造金砖国家价值链未来”为主题，旨在加强金砖国家间沟通和交流，共商产业务实合作。来自金砖国家政府部门、金融、科研、行业协会等机构的近400名代表，围绕团结抗疫和卫生健康合作、共享数字经济发展机遇、实现绿色低碳发展等议题展开讨论。与会嘉宾一致认为，金砖国家凝聚共识、团结协作，以实际行动共促全球可持续发展具有重要意义。

携手合作，助力经济复苏

“当前，各国都在致力于经济复苏。面对各种复杂挑战，我们应当保持定力，坚定走可持续发展道路。”亚洲基础设施投资银行副行长康斯坦丁·利米托夫斯基表示，论坛邀请各方探讨相关具体问题和实践，很有现实意义。各国应把握机遇、及时行动、携手合作。

数据显示，金砖国家经济总量约占全球25%，贸易额占18%，吸引外资占25%，是新兴市场和发展中国家合作的重要平台。从货物贸易到产业投资，再到产业链供应链合作，金砖合作的蛋糕越做越大，在世界经济中的地位日益重要。

清华大学公共管理学院教授、巴西旅游部前部长福鑫表示，16年来，金砖国家加强各领域交流，未来可以在政策协调、项目共建等方面开展更深入的合作，让金砖国家伙伴关系更牢固，为维护发展中国家利益发出更大声音。

金砖国家新开发银行行长特罗约介绍，截至目前，新开发银行累计批准80多个项目，项目资金超过300亿美元，并为金砖国家提供100亿美元的抗疫特别贷款，支持成员国经济复苏。特罗约说：“加强国际合作非常必要，这样我们才能应对资源枯竭、气候变化以及新冠肺炎疫情等全人类共同挑战。”

“金砖国家正在走向经济复苏，加强供应链合作，深化贸易投资，落实可持续发展倡议，这些措施将进一步深化金砖国家间合作。”俄罗斯联邦经济发展部多边经济合作与特别项目司司长娜塔莉亚·斯塔普兰说。

合作是论坛上的高频词汇。在6月30日的金砖国家产业对接会上，跨境电商、医药、区块链、物流等多个产业项目签署合作备忘录，签约总额超百亿元人民币。论坛还发布《金砖主席国产业合作福州倡议书》，呼吁各成员国发挥积极性与创造性，推动金砖国家间的产业务实合作，促进金砖国家经济强劲复苏，不断增强“金砖成色”。

南非驻华使馆公使巴仕迪表示：“国际社会正在努力复苏，需要强有力的合作和伙伴关系。金砖国家可以为世界树立榜样，证明互利共赢的伙伴关系可以带来经济社会的可持续、包容性增长。”

创新赋能，抢抓数字机遇

金砖国家领导人第十四次会晤达成《金砖国家数字经济伙伴关系框架》，各国就深化金砖国家数字经济合作形成重要共识。数字技术如何赋能产业发展？金砖国家如何实现数据标准协同？论坛期间，与会嘉宾分享发展数字经济的实践与思考，探讨金砖国家开展创新合作的途径和方法。

“《金砖国家领导人第十四次会晤北京宣言》释放了非常强有力的信号，就是要抓住数字经济的发展机遇。”南非科学创新部国际合作与资源司副总司长杜特伊特说，金砖国家伙伴关系为科技创新与进步提供了重要合作平台，利用好这一多边合作机制，共享信息技术、开展协作，对于非洲推进可持续发展至关重要。

“为保障弱势群体、特别是偏远和农村地区居民的利益，俄罗斯通过与其他金砖国家的合作，力求通过数字化方案解决当前难题。”斯塔普兰说，数字技术是维护国际贸易稳定、提供高质量公共服务的关键，金砖国家数字经济伙伴关系将大幅促进金砖国家数字基础设施的发展。

记者从论坛上了解到，金砖五国在数字化、网络化、智能化、数字制造、数字医疗等领域均取得进展，金砖国家产业数字化及相关合作的前景广阔。浙江大学副校长黄先海认为，金砖国家数字贸易潜力巨大。为推动数字经济深度合作，可以构建数字贸易全流程标准规范与统一的数据要素市场规则，并开展数字贸易人才联合培育计划。

今年5月，金砖国家航天合作联委会成立，开启了金砖国家遥感卫星星座联合观测及数据共享合作的新篇章。国家航天局对地观测与数据中心主任赵坚介绍，金砖五国已开始卫星存档数据的交换，将构建联动时空的信息基础设施，积极开展智能网联、智慧交通、智慧能源网络、智能工厂、智慧农业、抢险救灾等场景应用试验，实现数据高效共享和有效利用，为金砖国家数字合作提供新动力。

绿色转型，实现包容性发展

“绿色低碳转型不能落下任何一个人，应对气候变化需要每个国家作出切实承诺。”联合国开发计划署驻华代表白雅婷的一席话引起与会嘉宾共鸣。绿色转型既是挑战也是机遇，气候变化事关人类前途命运，需各国携手应对。绿色生产、绿色建筑、绿色能源、绿色城市、绿色金融……论坛上，绿色低碳发展的目标与路径成为讨论焦点。

践行绿色低碳发展，金砖国家持续开展合作：中国累计与29个共建“一带一路”国家签署应对气候变化南南合作文件，并开展物资援助、低碳示范区建设等合作项目；金砖国家新开发银行计划未来5年为成员国提供300亿美元资金支持，其中40%将用于减缓气候变暖进程；《第八次金砖国家环境部长会议联合声明》《金砖国家应对气候变化高级别会议联合声明》等成果文件为金砖国家合作沿着绿色低碳方向发展作出指引……

联合国环境规划署驻华代表涂瑞和表示，金砖国家携手应对气候变化、生态系统退化、生物多样性丧失等环境危机，体现出对多边主义和国际合作的坚定支持，不仅造福金砖国家人民，也为保护全球环境和人类共同家园作出积极贡献。

“我们欣喜地看到，金砖国家重申继续履行应对气候变化《巴黎协定》，承担起相应的责任。中国将在全球应对气候变化中发挥重要作用。”白雅婷说，技术转让和能力建设是实现联合国2030年可持续发展议程的重要途径。中国清洁能源丰富，也是绿色科技大国，已设定“双碳”目标，并在帮助和支持其他发展中国家开发低碳能源。中国与联合国开发计划署合作，向其他发展中国家分享绿色技术和实践经验，这些行动值得赞赏。

巴西电力公司副总裁贾托巴表示，通过投资与开发绿色能源，金砖国家致力于推动可持续和包容性发展。金砖国家在生物燃料、生物质能、核能、太阳能、水电、风能等低碳能源以及碳捕获、碳存储等领域具有优势，通过开展务实合作和技术交流，将发掘更多机遇，推动落实联合国2030年可持续发展议程。

《 人民日报 》（ 2022年07月05日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)