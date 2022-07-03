人民网巴黎7月3日电 （记者刘玲玲）为庆祝中国共青团建团100周年，法国蒙达尔纪法中友好协会、中国旅法勤工俭学蒙达尔纪纪念馆当地时间2日在法国“红色”小城蒙达尔纪举办了多种形式的文化交流和体验活动。包括“绿色中国”主题中法友好研讨会、中国文化展览、歌舞表演等在内的丰富多彩的活动吸引了蒙达尔纪政府官员、法国历史学者、旅法华侨华人及当地民众等数百人参加了活动。

中国驻法国使馆公使陈栋出席活动并致辞。他表示，100余年前，中国老一代领导人曾在法负笈求学。其中，蒙达尔纪市热情接待了约300名前来勤工俭学的有志中国青年。他希望中法两国青年大力弘扬勤工俭学精神，呵护好、传承好、发展好中法友好关系，为推动中法全面战略伙伴关系发展作出新的贡献。

法国中央-卢瓦河谷大区议会主席博诺赞赏法中两国人民之间日益密切的交往。他在发言中表示，法中两国在不同领域间的交流与合作取得了丰硕的成果。这次活动将进一步推动两国青年之间开展丰富主题的对话和交流，进一步加深彼此的了解。

在当天举行的“绿色中国”主题中法友好研讨会上，法国企业家白娜丽发表了主题演讲，介绍了中国在各领域加快环保转型取得的巨大成就和人们在环保方面态度和行动的转变，吸引现场观众的极大兴趣，现场观众通过积极提问同白娜丽热情交流，了解中国生态保护领域的更多人物和故事。

本次研讨会举办了法国知名生态农学家勒内·迪蒙的图片展。 他曾7次考察中国农村，写了4部关于中国三农问题的著作。记者注意到，不少参观者驻足仔细阅读展览，还有人不时在笔记本上记录要点，十分专注。还有一些家长带着孩子们一起参观并向孩子们仔细讲解。

会后现场观众共同欣赏了中国舞蹈、中法歌曲演唱、乐器展示、汉服走秀等表演，活泼新颖的演出赢得了现场观众热烈的掌声。活动现场还专门布置了中国文化展台，古琴、书法、编织、剪纸……人们围在展台边，学习和体验这些对他们相对陌生的中式技艺，并纷纷同自己的成果合影留念。

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