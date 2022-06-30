人民网仰光6月30日电 （记者李秉新）由仰光中国文化中心、中外文化交流中心以及山西、吉林、甘肃、西藏、宁夏等省、自治区文化和旅游部门共同举办的2022“文化和自然遗产日”精品项目线上展播活动日前在缅甸仰光落下帷幕。

仰光中国文化中心用6天时间在中心微信公众号、脸书、优兔和官方网站同步推出《中国西藏扎西德勒》等系列短视频，向世界展现中国不同地区、不同民族独特文化魅力，为当地民众带来文化大餐。

文化和自然遗产是人类的宝贵财富，也是促进人文交流、文明互鉴的重要媒介。《中国西藏扎西德勒》通过“西藏服饰”“西藏舞蹈”“藏香”等三项西藏非遗代表性项目，为大家展示多姿多彩、古朴原生、独具魅力的藏族文化；《根与魂》通过“八宝茶”“麻编”“贺兰砚”等三项宁夏非遗代表性项目，生动展现宁夏的历史、自然和人文资源；《华夏古文明 山西好风光》展现山西悠久的历史，给这片黄土地留下了丰厚的文化积淀和历史遗存；《文化印记—吉林非遗》通过“食雕与餐桌上的吉林”“指尖上的渔猎文化”“关东泥人张”“让满族剪纸走向世界”等四项吉林非遗代表性项目，集中展现关东风情及民俗；《甘肃记忆》通过藏鹰笛演奏技艺、花儿会、龙头琴弹唱、敦煌舞乐、锅庄舞、崆峒武术、甘南藏族民歌、多地舞、民族服饰、皮影戏、剪纸等丰富多彩的民俗文化，尽情展现这片土地上传承至今的文化魅力；《北京非遗旅游体验》通过在北京生活了11年的旅游专家Bora在地坛公园练习太极拳，到同仁堂了解中医药养生知识以及体验中医疗法，走进北京胡同感受面塑这项中国传统民间艺术，前往北京珐琅厂了解景泰蓝这一精美绝伦的宫廷艺术的制作奥秘等体验活动，突出展现北京这座古都丰富多彩的非物质文化遗产资源。

仰光中国文化中心通过多个新媒体平台集中推出丰富多彩的活动项目，介绍中国非遗，展示自然风光和民族文化，传播中国人民安居乐业、幸福生活的美好图景，让缅甸民众在云端感受中国的灿烂文化和大美风光。一名来自曼德勒的网友昂吞说，他对中心脸书平台点击“星标”进行了特别关注，非常喜欢这些丰富多彩的活动和互动交流项目，已经是中心的忠实粉丝了。还有网友留言说：“中国文化充满魅力，这么多少数民族，这么多文化、自然遗产，美丽风光令人向往，好想去中国走走看看。”

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