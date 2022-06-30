新华社北京6月30日电 综合新华社驻外记者报道：北约峰会29日至30日在西班牙首都马德里举行。近日，西班牙、英国、法国、美国等一些国家民众举行抗议集会和线上活动，表达对北约和战争的强烈反对。

“北约和美国人伤害了我们的国家和孩子。每场战争都让我们的孩子上战场，这是一种犯罪。”西班牙老人罗曼说。29日，在西班牙马德里市中心蒂尔索·德·莫利纳广场上，大批民众参加集会示威，他们高喊口号，斥责北约犯下的暴行。几个街区外的普拉多博物馆里，北约峰会晚宴正在举行。

来自美国的集会参加者内特对新华社记者说，美国就是想通过北约峰会拉更多国家“下水”，重获国际影响力，这真是一种耻辱。

24日至25日，西班牙第三大党“我们能”党同左翼联盟、西班牙共产党等在马德里召开“和平峰会”，抗议北约扩员及持续推动乌克兰危机升级，呼吁俄乌尽早恢复谈判。

26日，西班牙和平论坛在马德里召集数千人参加反对北约、反对增加军费开支的大游行，来自西班牙、德国、美国、古巴等国家和一些国际组织的代表参加了游行。游行人群专门准备了一段歌谣并伴随节奏行进：“不要战争，让我们停止吧，反战主义者向前走，北约退退退！”

北约峰会召开前，“超越战争的世界”“国际和平局”等美欧反战团体组织了一场全球24小时接力示威活动，以表达对战争、对北约的强烈反对。在美国纽约，抗议者聚集在一台“捕食者”无人机造型的巨大白色雕塑下。设计者说这是为了让更多人意识到美国在海外持续开展军事行动。一名抗议者对着镜头说，以美国为首的北约是一台“军事机器”，在世界上四处搞破坏，现在依然如此。

25日，英国反战团体“制止战争联盟”召集30多个地方组织在伦敦和格拉斯哥举行抗议活动。召集人林赛·杰曼说：“如果你听说北约在推动和平，那是谎言，它是在鼓动战争。”谈到乌克兰危机，该组织表示，他们反对北约扩张，谴责西方不断激化矛盾。

法国团结与进步党主席雅克·舍米纳德日前在社交媒体就反对北约峰会发起倡议。舍米纳德说，北约早已失去存在的理由。目前北约就像一列“疯狂的火车”，接受北约的所作所为将损害法国的独立性，并增加战争的风险。

法国团结与进步党28日晚在巴黎郊区的克里希市举行主题为“北约对所有人都是威胁”的讲座。讲座梳理和回顾了北约建立和扩张的历史，指出北约从建立伊始就是以美国为主导、以欧洲国家为附庸、以对抗为目标的军事联盟，它没有给欧洲和世界带来和平与安宁，反而到处播下动荡和冲突的种子。（参与记者：赵修知、许凤、徐永春、孟鼎博、冯俊伟、孙鑫晶、孙丁、熊茂伶）

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