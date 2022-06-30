新华社北京6月30日电（国际观察）G7基建“画大饼” 6000亿美元承诺难落实

新华社记者

美国总统拜登日前在出席七国集团（G7）峰会期间宣布启动“全球基础设施和投资伙伴关系”。这一倡议宣称将在未来五年筹集6000亿美元，为发展中国家提供发展基础设施的资金。

多国分析人士认为，这一倡议并无新意，只是过去相关倡议的再包装，资金筹集面临较大困难，恐怕又是一个“画大饼”之举。此外，当前发达工业国家在自身基建堪忧的情况下承诺帮助发展中国家基建，包藏着地缘政治图谋。

新瓶装旧酒

根据白宫对“全球基础设施和投资伙伴关系”的说明，这一倡议投资将涉及气候、数字技术、性别平等、卫生等多个领域。资金来源主要分为三部分：美国政府通过赠款、联邦政府融资和私营部门投资等方式筹集2000亿美元；欧盟通过去年12月提出的“全球门户”倡议筹集3000亿欧元（约合3130亿美元）；G7其他成员国承诺筹集一部分资金。这些资金合计6000亿美元。此外，七国集团还计划寻求同其他多边银行、金融机构等合作。

这一倡议看似雄心勃勃，但仔细审视具体内容可谓毫无新意。去年6月举行的G7峰会上，美国总统拜登曾提出“重建美好世界”倡议，承诺在2035年前提供40万亿美元，以“满足中低收入国家对基础设施的巨大需求”。与本次倡议相比，“重建美好世界”投资领域几乎一致，承诺投资数目则更大。有分析人士感叹，从40万亿美元到6000亿美元，缩水着实不小。

“重建美好世界”倡议落实情况惨淡。美国《外交》双月刊网站文章指出，拜登宣布“重建美好世界”倡议大约一年来，美国政府对全球基建投入只有约600万美元，远低于其最初的承诺。

不少分析人士认为，美国提出“全球基础设施和投资伙伴关系”意在修补和重新包装成果寥寥的“重建美好世界”倡议。英国《卫报》甚至直接用“重启”一词来解释新旧两个倡议的关系。

画饼难充饥

不少媒体和分析人士指出，“全球基础设施和投资伙伴关系”面临多个难以克服的困难，首先是资金筹集难。

希腊国际关系学者佩拉吉娅·卡帕西奥塔基说，G7各国内部眼下面临巨大经济挑战，很难调动国家资源投入这一倡议，因而倡议大部分要倚赖私人领域投资，而私人资本追逐利润，更难调动。

其次，该倡议涉及多国，政策协调恐将冗长复杂。肯尼亚国际问题学者卡文斯·阿德希尔认为，这一倡议参与主体较多，美国投资仅占三分之一，倡议还嵌套了欧盟提出的“全球门户”倡议的资金，投资项目可能相互交叠。历史经验表明，在这样的结构下，落实倡议单单在沟通环节就会旷日持久，不仅贻误时机，还可能最终不了了之。

印度尼西亚智库亚洲创新研究中心主席、印尼东盟南洋基金会主席班邦·苏尔约诺认为，西方援助往往要经历漫长的决策和审批过程，从计划、谈判、评估到落实需要耗费大量时间和人力物力成本，这导致很多援助落实缓慢，甚至沦为“口水援助”。

美国《政治报》网站援引欧洲议会议员的评论说，拜登政府承诺为倡议筹集2000亿美元资金，却完全不知道国会是否愿意为此拨款，这简直就是为他国“画饼”。

巴西里约热内卢州立大学经济学院副教授伊莱亚斯·哈沃尔认为，G7恐难真正落实这一倡议，原因是G7一些国家经济过度金融化，连自身基础设施问题都没能解决，比如美国的基建状况就是一场“悲剧”。

政治算计多

当下，受美国加息、地缘紧张、疫情反复等因素叠加影响，世界经济不确定性增加，国际社会期盼看到实实在在造福于各国人民的倡议和项目。对于美国提出的“全球基础设施和投资伙伴关系”，不少分析人士表示质疑，认为倡议还包藏着地缘政治博弈的算计。

阿德希尔说，美国提出这一倡议，目的可能只是为美国劳动者和企业创造新机会，而不是为了满足广大发展中国家的现实需求，归根结底是美国的一个政治工具。

苏尔约诺认为，西方承诺的贷款或者援助往往带有很多附加条件，包括财政改革、经济私有化和市场化改革等，有时甚至还包括人权问题，这种带有附加条件的西方援助缺乏普惠和稳定性。白宫将“全球基础设施和投资伙伴关系”描述为“价值观驱动”的伙伴关系，可以看到，“这一倡议是美国推广西方价值观的糖衣炮弹”。

还有一些分析人士指出，全球基础设施建设需要各国通力合作、相互支持、相互补充，而不是对抗或替代。世界需要的是搭桥，而不是拆桥；是互联互通，而不是脱钩筑墙；是互利共赢，而不是封闭排他。任何打着基础设施建设旗号推进地缘政治的算计都不受欢迎，也不会得逞。（参与记者：邓仙来、任珂、张毅荣、余谦梁、郑世波、于帅帅、李卓群、白林、谢照、王天聪）

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