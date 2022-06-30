交接仪式后合影。人民网记者 李秉新摄

人民网仰光6月30日电 （记者李秉新）中国政府向东盟提供援缅新冠肺炎疫苗交接仪式今日在中国驻缅甸大使馆举行，中国驻缅甸大使陈海、东盟缅甸问题特使、柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆、东盟副秘书长艾格帕出席并致辞，缅甸卫生部副部长兼东盟对缅人道主义援助缅方工作组副主席埃吞、东盟等国家驻缅使馆及联合国驻缅机构代表出席。

陈海在致辞中表示，疫情暴发以来，中国和缅甸一直守望相助、共克时艰。中方迄已向缅甸提供5100万剂疫苗，协助缅方实现疫苗本土灌装生产，开辟防疫物资输缅绿色通道。去年8月，王毅国务委员兼外长在“支持东盟对缅甸开展人道主义援助认捐大会”上宣布通过东盟向缅提供100万剂疫苗等援助。此次中方通过东盟再次向缅提供200万剂疫苗援助，充分体现了中方对东盟的重视，以及对缅人道主义援助工作的支持。

布拉索昆表示，我同东盟秘书长林玉辉上月共同主持东盟对缅人道主义援助磋商会，就援助框架达成共识。此次中方通过东盟援缅的200万剂疫苗，将由疫苗分发工作组同缅甸卫生部合作，以高效、公正方式向缅难以到达的地区分发。中方此次援助践行了对东盟中心地位的承诺，衷心感谢中方对东盟的支持。东盟希望帮助缅甸以“缅甸所有、缅甸主导”方式回归常态，推进落实东盟“五点共识”，推动对缅人道主义援助，帮助改善缅甸现状，为各方建立互信创造条件，改善缅甸人民福祉。

艾格帕表示，中国是向缅甸和东盟提供抗疫援助最多的伙伴。继去年中方通过东盟向缅提供100万剂疫苗和防疫物资等援助后，中方此次再次经东盟援缅200万剂疫苗。感谢中方对东盟的支持和信任，这让东盟有能力持续保障域内特别是缅民众需求。希望更多东盟对话伙伴像中国一样向东盟伸出援手，支持东盟灾害管理人道主义援助协调中心工作。东盟对缅人道主义援助将以广泛包容、“一个也不落下”为宗旨，秉持人道、中立、公正和独立原则，把援助物资送至缅甸各地有需要民众。

随后，陈海大使向布拉索昆特使及艾格帕副秘书长移交捐赠凭证。有关援缅疫苗将于近期运抵交付。

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