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菲律宾新总统马科斯宣誓就职

2022年06月30日18:06 | 来源：新华网
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　　新华社马尼拉6月30日电（记者刘锴　闫洁）菲律宾新总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯6月30日在首都马尼拉正式宣誓就任菲律宾第17任总统，他在就职讲话中承诺将推动变革、改善民生。

　　宣誓就职仪式当天中午在菲律宾国家博物馆举行。马科斯身穿传统民族服装巴隆，在菲律宾最高法院首席法官亚历山大·杰斯蒙多主持下，宣誓就任总统。

　　马科斯随后发表讲话。他感谢民众的支持，呼吁民众保持团结，承诺将在总统任期内推动变革，致力于改善民生、提高粮食自给率、加快经济复苏、提振国家竞争力。他先前宣布将临时兼任农业部长一职，以着手应对粮食供给和农业现代化等挑战。

　　菲律宾前总统拉莫斯、埃斯特拉达和阿罗约以及多名外国政要参加观礼。宣誓就职仪式开始前，受阅部队和民间方阵依次经过主席台。首都地区当天部署超过1万名警察和安全人员负责安保工作。

　　马科斯现年64岁，出身菲律宾政治世家，父亲曾长期担任总统，母亲曾多次当选众议员。马科斯20世纪80年代初步入政坛，当选老家北伊罗戈省副省长并由此开启政治生涯。

(责编：崔越、刘洁妍)

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