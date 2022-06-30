新华社曼谷6月30日电（记者郭鑫惠）以“携手共建中国-东盟命运共同体”为主题的泰国青年领袖论坛29日在泰国曼谷朱拉隆功大学以线上线下相结合方式举行，与会人士强调凝聚青年力量，推动中国-东盟友好合作不断发展。

泰国前总理阿披实、中国驻泰国大使韩志强等出席开幕式并发表主旨讲话，中国外文局副局长兼总编辑高岸明、泰国国家研究院泰中战略研究中心主任苏拉西·塔纳唐等多位专家学者共同出席论坛。

阿披实在讲话中说，当代青年人身处前所未有大变局中的世界，平等互利的多边合作是新全球治理体系的关键。东盟青年领袖们应该看到，“一带一路”倡议正在将世界紧密连接，中国-东盟命运共同体的目标就是让双方人民拥有更好生活，相信越来越多的青年人也将携手推动中国东盟合作。

韩志强表示，青年是最具活力和创造力的群体，是各国未来发展的希望所在。中国东盟合作取得的丰硕成果离不开双方青年的积极参与和重要贡献，推动中国东盟关系未来行稳致远，双方青年人责无旁贷。

此次论坛还举行了以“泰国青年领袖眼中的中国-东盟合作”为主题的圆桌会议，邀请泰国各界青年领袖参与研讨。

泰国青年领袖论坛是2022“熊猫杯”泰国青年感知中国系列活动的项目之一，由中国外文局亚太传播中心与中国驻泰国大使馆联合主办。

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