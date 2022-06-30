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普京：俄罗斯特别军事行动目标没有变化

2022年06月30日13:49 | 来源：新华网
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　　新华社努尔苏丹6月30日电（记者张继业）阿什哈巴德消息：俄罗斯总统普京29日表示，俄特别军事行动的目标没有任何变化，最终目标是解放顿巴斯地区，保护当地人民安全，为保障俄罗斯自身安全创造条件。

　　据克里姆林宫网站消息，普京当天在访问土库曼斯坦期间就国际热点问题回答媒体记者提问。对于乌克兰局势，普京说，让乌克兰放弃谈判、继续敌对的呼吁不是为了乌克兰人民的福祉，而是西方和北约保护自身利益的工具，体现其霸权主义和帝国主义野心。俄特别军事行动的目标没有任何变化，“一切都在按计划进行”。

　　在回应北约视俄罗斯为“最大且直接的威胁”时，普京表示，2014年以来北约一直积极对俄采取行动，这就是俄罗斯为保护自身利益采取坚决行动的原因。

　　普京说，长期以来北约一直需要某种外部敌人，以图将盟友团结在一起应对威胁。“北约是冷战时代的产物。各方都在寻找理由和机会，为北约作为军事组织提供新动力。如今他们做到了，这对俄罗斯来说一点也不新鲜。”

　　普京表示，瑞典和芬兰加入北约没有什么可让俄罗斯担忧的。俄罗斯与瑞典和芬兰的关系中，没有像与乌克兰一样的领土争端。普京同时表示，如果北约在两国部署军队和军事基础设施，必然会引起俄方作出同等回应。

　　普京29日访问土库曼斯坦，出席第六届里海沿岸国家首脑峰会，并同土库曼斯坦、伊朗和阿塞拜疆总统举行双边会谈。

(责编：燕勐、刘洁妍)

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