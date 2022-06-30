新华社雅温得6月29日电 班吉消息：中非共和国总统图瓦德拉29日在该国总统府为中国第18批援中非医疗队授勋，医疗队9名医生获“军官勋章”，翻译和厨师获“骑士勋章”。

图瓦德拉在仪式上说，颁发勋章是为了表彰医疗队的辛勤工作和无私奉献，表达全体中非人民的感激。一年半以来，医疗队以实际行动为中非数以万计的家庭带来希望和快乐，促进中非与中国之间的卫生合作、加深了两国人民的传统友谊。

医疗队队长陈勇说，截至今年5月，医疗队共开展门诊20874人次，实施手术383台，进行辅助检查2611人次，推广中医中药两次，对当地医生进行新冠肺炎知识培训五次，捐赠防疫物资一次。医疗队还帮助受援的友谊医院发展麻醉专业，协助培养了一批独当一面的麻醉专家，成立疼痛门诊，弥补了友谊医院的门诊空白，促进院方医学发展。

中国驻中非使馆临时代办单承林、经济商务参赞高铁峰、中非国务部长兼总统府办公厅主任纳姆西奥等出席授勋仪式。

从1978年起，中国先后向中非派出18批医疗队，累计267名中国医务人员曾在中非治病行医。第18批援中非医疗队包括11名队员，由浙江省杭州市9家医院派出，来自内科、外科、眼科和妇产科等科室。该医疗队于2020年12月抵达中非开展援助工作，今年7月初将结束任期回国。

(责编：燕勐、刘洁妍)