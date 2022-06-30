人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

中非共和国总统为中国第18批援中非医疗队授勋

2022年06月30日13:47 | 来源：新华网
小字号

　　新华社雅温得6月29日电 班吉消息：中非共和国总统图瓦德拉29日在该国总统府为中国第18批援中非医疗队授勋，医疗队9名医生获“军官勋章”，翻译和厨师获“骑士勋章”。

　　图瓦德拉在仪式上说，颁发勋章是为了表彰医疗队的辛勤工作和无私奉献，表达全体中非人民的感激。一年半以来，医疗队以实际行动为中非数以万计的家庭带来希望和快乐，促进中非与中国之间的卫生合作、加深了两国人民的传统友谊。

　　医疗队队长陈勇说，截至今年5月，医疗队共开展门诊20874人次，实施手术383台，进行辅助检查2611人次，推广中医中药两次，对当地医生进行新冠肺炎知识培训五次，捐赠防疫物资一次。医疗队还帮助受援的友谊医院发展麻醉专业，协助培养了一批独当一面的麻醉专家，成立疼痛门诊，弥补了友谊医院的门诊空白，促进院方医学发展。

　　中国驻中非使馆临时代办单承林、经济商务参赞高铁峰、中非国务部长兼总统府办公厅主任纳姆西奥等出席授勋仪式。

　　从1978年起，中国先后向中非派出18批医疗队，累计267名中国医务人员曾在中非治病行医。第18批援中非医疗队包括11名队员，由浙江省杭州市9家医院派出，来自内科、外科、眼科和妇产科等科室。该医疗队于2020年12月抵达中非开展援助工作，今年7月初将结束任期回国。

(责编：燕勐、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部