人民网北京6月30日电 （记者时元皓）6月29日，由中国驻圣保罗总领事馆和巴西商业领袖组织中国区联合举办的“深化金砖国家伙伴关系，共创全球发展更美好未来”专题线上研讨会以视频方式举行。中国驻圣保罗总领事陈佩洁出席研讨会并发表主旨演讲，来自中国和巴西的多名政商、智库和媒体人士参与研讨。

6月29日，中国驻圣保罗总领事陈佩洁出席“深化金砖国家伙伴关系，共创全球发展更美好未来”专题线上研讨会并发表主旨演讲。中国驻圣保罗总领事馆供图

陈佩洁全面介绍了在百年变局和世纪疫情相互交织背景下，中国成功主办金砖国家领导人第十四次会晤、全球发展高层对话会并发布《北京宣言》的重大意义，从立足普遍安全发出捍卫国际公平正义的“金砖强音”、聚焦全球发展提供推动构建开放型世界经济的“金砖贡献”、秉持民心相通书写促进人文交流的“金砖故事”三个方面回顾会晤取得的丰硕成果，系统解读习近平主席在重要讲话中深刻阐述的全球安全倡议、全球发展倡议等重大理念主张及其聚焦金砖又超越金砖、促进全球和平与发展的深远影响。

陈佩洁指出，金砖国家作为具有全球影响力的新兴市场和发展中大国，秉持开放、包容、合作、共赢的金砖精神，深入思考未来的合作方向，团结共进，一定会向世界贡献更多“金砖方案”，推动全球治理与发展迈向更加安全公正、绿色可持续的新时代。

巴西商业领袖组织中国区首席执行官小若泽·里卡多·卢斯在接受人民网记者采访时表示，金砖伙伴作为维护多边主义的重要力量，应进一步加强政策协调、发出一致声音，推动金砖机制行稳致远，不断提升新兴市场和发展中国家代表性和发言权，为完善全球治理、促进世界和平与发展作出新贡献。

巴西联邦众议院巴中议员阵线、金砖国家议员阵线主席皮纳托，金砖国家新开发银行行长特罗约，巴西中资企业协会会长王岩松，圣保罗大学金砖研究小组总协调员卡塞拉，中国社科院拉美所社会文化研究室主任郭存海，北京大学副教授陈一峰，巴西律师协会巴中关系协调特别委员会主席曼苏尔等出席专题线上研讨会并发言。

(责编：高歌、常红)