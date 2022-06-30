为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，迎接党的二十大胜利召开，牢记总书记嘱托，发挥自身优势，广泛凝聚海内外留学人员的思想政治共识，助推经济社会高质量发展，集智聚力服务国家"双碳"目标实现，欧美同学会6月29日推出2022年首场“欧美同学会大讲堂”，邀请全国人大常委会副委员长、欧美同学会（中国留学人员联谊会）会长、中科院院士丁仲礼作《碳中和：经济社会系统性转型》专题报告。全国政协常委、自然资源部原副部长、欧美同学会副会长曹卫星主持。欧美同学会第八届会长会7位在京成员、欧美同学会党组成员、欧美同学会15个国别分会的在京会长和秘书长在欧美同学会北大厅线下主会场参会。各省级地方组织会长会成员、秘书长班子成员及有关留学人员代表约900人在29个线上分会场参会。中国网、环球网、凤凰网对首场“欧美同学会大讲堂”进行网络直播，近160万网民同时在线收看，纷纷点赞，好评如潮。

报告会上，丁会长从深刻剖析中国能源结构及碳排放现状入手，指出中国能源结构和能源禀赋以煤炭为主、制造业规模庞大、压缩式发展等因素导致产生较高的碳排放，重点阐述了中国实现碳中和目标的科学逻辑——中国要实现双碳目标必须“三端共同发力”：第一端是能源供应端，要尽可能用非碳能源替代化石能源发电、制氢；第二端是能源消费端，要力争在绝大多数领域实现电力、氢能、地热等对化石能源消费的替代；第三端是固碳端，要通过生态建设、碳捕集-利用-封存等方式去除“不得不排放”的二氧化碳。在此逻辑基础上，中国的碳中和目标可分“四步走”实现：大概以每10年为一个台阶，逐步降低CO2排放总量，从“控碳阶段”到“减碳阶段”再到“低碳阶段”，最终达到“碳中和”。

丁会长强调，在实现碳中和过程中应注意以下一些关键：推动“三端共同发力”，需要政府和市场“两只手”形成合力，鼓励竞争，稳步推进；“技术为王”将在碳中和进程中得到充分体现，在未来国家创新体系中形成布局完善、责任明确的技术研发体系，需要政府、科技界、产业界共同研究、广泛参与；在实现大转型的过程中，各行业协调共进极其重要，分行业设计碳中和路线图及有效的激励约束制度需尽早完成；同时，针对我国“碳收支”状况，应尽早建立系统的监测、计算、报告、检验标准体系，保证“话语权在我”。

在聆听丁会长的报告后，与会人员一致认为：广大留学人员要牢记总书记嘱托，心系“国家事”，肩扛“国家责”，抓住科技创新这个“牛鼻子”，把自身专业优势、智力优势、资源优势转化为落实新发展理念、构建新发展格局的具体行动，为我国尽快取得绿色科技革命的产业主导权攻坚克难，要聚焦“面向碳中和目标的技术研发体系”，在经济社会系统性转型中建功立业；要聚焦讲好中国“双碳”故事，以事实驳斥“中国的减排承诺力度不够”等抹黑舆论，用外国民众听得到、听得懂、听得进的途径方式，生动阐释中国文明理念，讲述具有中国特色的绿色低碳高质量发展的故事，在向世界展示可信、可爱、可敬的中国形象中，不断拓展对外话语的主导权，展现新时代留学人员的责任与担当。

据悉，“欧美同学会大讲堂”是欧美同学会在坚持和巩固近年来思想引领工作成果和品牌基础上，根据《欧美同学会（中国留学人员联谊会）2022年工作要点》重点推出的新品牌活动。首场“欧美同学会大讲堂”结束后，还将有系列活动陆续举办。

来源 ：《留学生》杂志

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