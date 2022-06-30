人民网北京6月29日电 （记者曲颂）6月29日，为庆祝《上海合作组织宪章》签署20周年和《上海合作组织成员国长期睦邻友好合作条约》签署15周年，中国国际问题研究院、中国上合组织研究中心与上合组织秘书处在京联合举办了“上海合作组织：历史、现状和前景”圆桌会议。此次会议以线上线下相结合的方式举行。上合组织秘书长、各国专家学者、上合组织成员国驻华使节、中国外交部代表及媒体代表共50余人出席会议。上合组织成员国外长、地区反恐怖机构执委会主任向会议发来视频致贺。

中国国际问题研究院院长、中国上合组织研究中心主任徐步主持会议。徐步指出，《上合组织宪章》和《上合组织成员国长期睦邻友好合作条约》的签署是上合组织发展进程中具有里程碑意义的重大事件，集中体现了上合组织的新理念、新主张和新方案，代表着上合组织的“初心”，不仅对上合组织具有领航定向作用，也对全球治理具有示范意义。

中国国务委员兼外交部长王毅在圆桌会议上发表视频致辞，对宪章和条约给予高度评价。王毅指出，宪章的签署标志着上合组织作为一支新兴的进步力量，正式登上国际舞台，为推动国际秩序朝着更加公正合理方向发展注入了正能量；条约的签署赋予“上海精神”新的时代内涵，为不同文明、不同发展模式的国家和睦相处、合作共赢发挥了示范效应。上合组织在宪章和条约指引下走出了一条新型区域组织的成功之路，未来上合组织应把握历史方位，加强团结协作，应对风险挑战，筑牢安全屏障；增进人民福祉，推进互利合作；维护公平正义，完善全球治理。

上合组织秘书长张明在致辞中指出，宪章体现着上合组织建立的初心使命，承载着成员国共同的愿望和价值观。条约开创了地区内国家开展文明对话、共享发展成果的新模式。上合组织必须把握机遇，锐意改革，完善自己，勇于在国际舞台上施加正能量，积极影响国际秩序和国际格局朝着更加民主、公正、合理的方向发展，不负上合组织大家庭各方的期望。

与会代表就宪章和条约的时代意义、上合组织的历史成就和发展前景展开了深入研讨，表示将继续坚持和弘扬宪章和条约的宗旨和原则，加强团结协作，深化各领域合作，促进本组织改革创新，共同开创上合组织更加美好的明天。

与会代表共同参观了“上合组织二十年历史”图片展和《上海合作组织世界遗产全集》展书。

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