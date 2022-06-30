人民网开罗6月30日电 （记者周輖）记者从四川航空埃及办事处获悉，6月20日起，四川航空新增一班成都直飞开罗航班，当日已顺利执飞，至此四川航空中埃航线恢复至疫情前一周2班的水平。疫情发生以来，稳定执飞的航线为中埃两国人员、经贸正常往来提供了有力保障。

四川航空开罗办事处负责人黄雨鹏对人民网记者介绍说，目前该公司有6名工作人员常驻开罗，主要负责客票、闭环酒店监管、航班现场保障等工作，疫情期间采取多种措施保障旅客安全健康出行：工作人员不定期对闭环酒店进行检查，包括酒店工作人员核酸报告、消杀流程、旅客入住及退房流程、配餐环境、送餐流程等方面，确保各项程序符合要求；值机时，工作人员在现场逐一核对旅客信息、指导其完成入境健康申报、为伤病旅客提供绿色通道；登机前，引导旅客按要求体温测量、清洁消毒、佩戴口罩等；航班执飞期间，机上安装的空气过滤装置有效降低机舱内交叉感染的风险，乘务组在合适时机对旅客测温；执行完航班任务后对飞机彻底清洁消毒。“在确保防疫要求的前提下，我们希望将尽可能多的旅客安全送达目的地。”

据了解，中国已成为埃及第一大贸易伙伴，同时也是埃及境外游客的主要来源国之一，而埃及是中国企业对外投资的热门地。为响应“中非合作论坛”精神和“一带一路”倡议，2018年10月23日，四川航空成都至开罗航线正式开航，进一步便利两国之间的经贸、旅游、文化、人员等交流合作。2020年因疫情曾短暂停航，但为保证往来畅通，四川航空于2020年2月27日将航线变更为北京-成都-开罗，每周五1班，坚持运营至今。据四川航空统计，2020年2月27日复航以来至2022年5月31日，累计成都-开罗航班执行100余班，成都至开罗运输旅客11319人，开罗回成都运输旅客20570人，出港货物运输量1507.71吨，进港货物运输量181吨，为两国双向交流提供支撑，同时保障了包括防疫物资在内的各类物资的运送。

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