参考消息网6月28日报道俄新社网站6月27日刊登题为《金砖国家正打破制裁构建一个新世界》的文章，全文摘编如下：

金砖国家系列会议向公众发出了一个非常有效的信号：西方在各国人民之间建造围墙，通过制裁阻碍经济发展；而我们，正在铺路架桥，拉近各国人民之间的距离。而且我们在这方面成果斐然，玩弄制裁的西方却陷入了自己的陷阱，发现自己面临着经济灾难。二者情况恰恰相反。

关于这一话题，有许多强有力的事实和数据可以提供佐证。举例来说，金砖国家成员产生了多少GDP并不重要，重要的是，它们贡献了世界经济增长的约50%。也就是说，是金砖国家在推动自身和世界向前发展，而西方却扮演着相反的角色。

更具体地说，2021年，仅我们五国的货物贸易（不包括服务）就达到约8.55万亿美元，同比增长33.4%。这样的增长是惊人的。这一切都清楚地表明，世界发展的中心在哪里，未来在哪里。

在金砖国家领导人北京会晤期间，一系列充满智慧的思想熠熠发光。

金砖国家合作已成为制定通往未来的道路的全球平台。这些道路不仅存在于话语之中，而是实实在在的。相关会议形成的文件充满具体的内容，提到了金砖国家正在推进的计划和机制，包括农业、新技术、新能源等领域。相关机制已有很多，还将有新的机制产生。特别是在金融领域，从金砖国家合作运行的第一年，即2006年开始，该领域就已开始带来可替代西方的一种选择。

至于制裁，我们知道，金砖国家合作自其面世那一刻起，就已成为打破制裁的机制。北京会晤的整个过程向国际社会发出了一个简单易懂的信号：制裁？你在说什么？我们一切良好，正在谈论大力加速合作和促进增长，正在讨论新项目。你们和你们的制裁想干什么就干什么，我们不感兴趣。

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