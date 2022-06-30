据美国媒体当地时间28日报道，美国执法人员27日在得克萨斯州圣安东尼奥市一辆被遗弃的卡车内发现大量移民遗体，这是美国近年来最严重的移民死亡事件之一。移民死亡的悲剧发生后，美国再次陷入党争，借此互相指责、推卸责任。

美移民政策 遭多方诟病

得克萨斯州共和党籍州长阿伯特将矛头指向民主党联邦政府，声称正是联邦政府的开放边境政策，才导致试图穿越美墨边境的非法移民增多，最终发生了这一悲剧。

对此，有美国媒体指出，美国民主、共和两党在移民政策等问题上分歧巨大，导致政策摇摆，再加上政策执行时并不顾及移民自身的人权，才导致这样的悲剧一再出现。

美墨边境的移民危机一直是困扰美国社会的顽疾。近些年来，几乎每个月都有成千上万的拉丁美洲移民试图从墨西哥北上前往美国。但受限于美国移民政策和入境申请流程，这些移民大多没能成功进入美国。此时，这些移民要么只能在墨西哥边境一侧继续等待，要么就会选择通过人口走私者偷渡进入美国。

南部边境 移民死亡案屡见不鲜

此次事件发生地圣安东尼奥市距美墨边境约250公里，就处于人口走私者的主要过境路线上，类似的移民悲剧也并非个例。

2017年7月，当地警方在一家超市停车场里，发现了10具移民遗体，他们在一辆闷热的卡车中被闷死。而这辆卡车当时载有多达200人，4个小时的时间里他们没有食物也没有水。

在得克萨斯州的其他地区，这样的悲剧也一再上演。早在2003年，得州的维多利亚市，至少有18名移民在卡车中被闷死，其中包括一名7岁的男孩。

2012年，一辆载有20多名移民的货车在得州南部发生意外，造成至少14人死亡。

2021年8月，一辆超载运送移民的货车在得州一处高速公路发生交通事故，造成至少10人死亡，20人受伤。

移民悲剧 折射美国“人权”

对此，有美国媒体指出，入境美国之路已变成一条移民的“血泪之路”；而移民被长期羁押、移民拘留所中“骨肉分离”、缺医少药等丑闻层出不穷，也让美国政府在人权问题上饱受国际社会的指责。

除此之外，美国政府还多次通过开空头支票的方式，试图把包袱“甩给”其他美洲国家。墨西哥总统洛佩斯曾表示，美国上届政府就许诺拨款解决经墨赴美移民潮问题，但几年来并未得到落实。

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